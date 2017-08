Znani nasprotniki Maribora v ligi prvakov, prihaja tudi Liverpool

MONACO – Nogometaši Maribora so na današnjem žrebu skupinskega dela lige prvakov v Monacu dobili tekmece. Slovenski državni prvaki igrali v skupini E proti Spartaku iz Moskve, španski Sevilli in angleškemu Liverpoolu.

Maribor bo v skupinskem delu lige prvakov igral tretjič, pred tem se je med evropsko elito meril že v sezonah 1999/2000 in 2014/15. Doslej je v ligi prvakov dosegel eno zmago, in to prav na prvi tekmi - na gostovanju pri kijevskem Dinamu, kjer je z golom Anteja Šimundže slavil z 1:0.

Slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak se bo s svojim Atletico Madridom meril v skupini C s Chelseajem, Romo in Karabahom Agdamom.

Ekipa slovenskega vratarja Ažbeta Juga, Sporting Lizbona, bo igrala v skupini D, kjer so še Juventus, Barcelona in Olympiacos.

Skupinski del lige prvakov se bo začel 12. septembra in končal 6. decembra.