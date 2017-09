Zmaji z ognjem nad rumeno družino

LJUBLJANA – Ob vsesplošni športni evforiji na sončni strani Alp se danes ob 20.20 obeta še prav spodoben derbi v nogometni Prvi ligi Telekom Slovenije med vodilno Olimpijo in poletnim evropskim hitom Domžalami. Zmaji so sami na vrhu lestvice, rumeni iz soseščine pa so po plačevanju davka zaradi uspešnih nastopov v kvalifikacijah za ligo Evropa zdaj že povsem osredotočeni in nared za zbiranje točke in vzpon na prvoligaški lestvici.



»Domžale imajo zelo resno ekipo, sicer so izgubile nekaj igralcev, a so še vedno eden najzahtevnejših tekmecev. Mi smo v dobrem ritmu, za nami je dobra serija rezultatov, zato ni potrebe po kakršnih koli spremembah v udarni postavi,« je jasen trener Olimpije Igor Bišćan, ki ima sladke skrbi ob širokem izboru igralcev (zaradi bolezni manjka le Nathan Oduwa). Pravi, da je Andres Vombergar že blizu prve enajsterice, Goran Brkić bo po sanirani poškodbi moral počakati na vrnitev v ekipo, ki je Bišćan zaradi zmagovitega niza ne namerava spreminjati. »V zvezni vrsti imam sladke skrbi pri izboru. V napadu pa sta dodatna opcija Vombergar in Leon Benko,« dodaja Bišćan, ki spremlja tudi tekme slovenske košarkarske reprezentance na evropskem prvenstvu: »Čestitam jim, igrajo fenomenalno košarko. Na to se kar spoznam, rad imam košarko, zato jo spremljam.« Kaj pa današnji tekmec v Stožicah? »Glavna moč Domžal je v tem, da so čvrsti in disciplinirani. Prav vsi se zelo trudijo izpolnjevati vse obveznosti v igri, so kompaktni, imajo pa tudi kakovostne posameznike,« je dejal Bišćan. Nik Kapun je eden ključnih igralcev v zvezni vrsti. »To bi bila lahko tekma visokega ritma s številnimi napadalnimi akcijami. Toda mi moramo Domžalami onemogočiti njihovo igro. Imamo veliko konkurenco znotraj ekipe, na treninigh se razlika med dvema ekipama skoraj ne vidi. Vabim navijače, da nas podprejo v čim večjem številu.«



Domžalčani so v Stožicah letos že izjemno igrali proti Freiburgu in Marseillu. »Zelo se veselimo tekme z Olimpijo, ki bo za nas nov velik izziv. Znova se vračamo na stadion, ki nam je dal veliko lepih trenutkov na naših evropskih srečanjih. Upam, da se bomo v soboto mi tisti, ki bomo bolj zadovoljni s končnim izidom,« iz Domžal sporoča branilec Gaber Dobrovoljc. Najslovitejši novinec med rumenimi Agim Ibraimi po dolgi odsotnosti in bolezni verjetno še ni stoodstotno nared za igro. Pari 9. kroga: Triglav – Rudar (glavni sodnik Roberto Ponis; danes ob 14. uri), Ankaran – Aluminij (Matej Jug; danes ob 16. uri), Olimpija – Domžale (Dragoslav Perić; danes ob 20.20), Gorica – Maribor (Damir Skomina; jutri ob 18. uri), Celje – Krško (sinoči).