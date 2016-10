Zmaji in vijolični z več skrbi kot veselja

Za najboljšimi slovenskimi nogometnimi klubi je tretjina državnega prvenstva v Prvi ligi Telekom Slovenije. Po dvanajstih krogih je na vrhu prvak Olimpija, ki ima štiri točke prednosti pred Mariborom, pogled na vrh razpredelnice je pričakovan in realen. Toda v ozadju (ne)uspešnosti zeleno-belih in vijoličnih se skriva marsikaj, trenerja Luka Elsner, ki se je na klop zmajev usedel šele v 8. krogu po prihodu iz Domžal, in Darko Milanič imata kar precej skrbi pred nadaljevanjem prvenstva po reprezentančnem odmoru. Takrat ne bo šlo za običajni krog, saj se bosta 15. oktobra največja slovenska kluba pomerila med seboj v ljubljanskih Stožicah, kjer bo na sporedu drugi večni derbi v tem prvenstvu. Tako Maribor kot Olimpija sta minuli vikend razočarala z igro v prvem polčasu, v drugem pa sta se pobrala in iztržila zmagi proti Domžalam oziroma Krškemu.

