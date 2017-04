Zmaji in vijolični gorijo v silni želji po zmagi

V 30. krogu Prve lige Telekom Slovenije vodilni Maribor prihaja v glavno mesto še po teoretično zagotovitev svojega 14. naslova slovenskega prvaka. Z drugimi besedami, vijolični pogumno napovedujejo zmago v zmajevem gnezdu, kjer pa jim Olimpija ne bo prav ničesar podarila, čeprav je že izgubila boj za ubranitev šampionske krone iz prejšnje sezone. »Moramo parirati Mariboru kljub njegovi veliki prednosti na lestvici, hkrati pa se borimo za drugo mesto. Moji igralci bodo prispevali svoj maksimum, da to dobimo to tekmo,« napoveduje četrti trener Olimpije v tej sezoni Safet Hadžić. Ob kopici poškodovanih igralcev, ki so že dlje odsotni (Rok Kronaveter, Branko Ilić, Danijel Miškić, Nejc Vidmar, Jakob Novak, Nathan Oduwa, Kingsley Boateng), bo tokrat zaradi poškodbe stegenske mišice odsoten še Julius Wobay. No, vezista Miškić in Novak že vadita z moštvom, vprašljiva pa je raven njune pripravljenosti, Hadžića pa malce skrbi tudi, koliko moči je bolezen pobrala levemu bočnemu branilcu Dinu Štiglecu. »Poskusili bomo vse, da zmagamo. Vemo, da je Maribor kakovosten nasprotnik, a se ga ne bojimo. To smo dokazali tudi v polfinalu pokalnega tekmovanja, kjer smo ga izločili. Derbi prinaša poseben naboj, poln stadion ekipo dodatno dvigne, to je bistvo derbija,« pravi Hadžić, ki bo v napadu ob Leonu Benku najverjetneje dal prednost mlademu Gancu Issahu Abbasu, ki je v prejšnjem krogu zablestel z zmagovitim golom v Krškem, razvpiti Nigerijec Blessing Eleke pa bo ponižno čakal na svojo priložnost po nešportnem nočnem izletu v prejšnjem tednu.



Mariborčani so doslej v Ljubljani proslavljali osvojitev naslova prvaka leta 2001 v zadnjem, 33. krogu, takrat še na legendarnem stadionu za Bežigradom, kjer je bilo 1:1, s tem pa so Štajerci ohranili dve točki prednosti pred Ljubljančani (62:60). Sladki spomini so dodaten motiv za vijolično družino tudi v današnjem dvoboju. »Pred derbijem so tako rekoč vsi zelo motivirani in vidi se, da tudi pri nasprotniku komaj čakajo tekmo. Zavedamo se, da bo nasprotnik želel naše slavje preložiti na neki drugi dan, zato bo dvoboj zelo zahteven. V pokalnem tekmovanju sta bili zelo različni tekmi, v Ljubljani smo v drugem polčasu po našem vodstvu nehali igrati. V povratni tekmi smo bili dominantni,« trener vijoličnih Darko Milanič namiguje, da je pravzaprav vse odvisno od njegovih varovancev. Prekaljeni bočni branilec Mitja Viler napoveduje: »Težko bi rekel, da so oni bolj motivirani kot mi. Igrali bomo kontrolirano in tekma bo pokazala, ali bo odprta igra ali pa bomo čakali na napake tekmeca. Verjetno bodo spet pripravili kaj novega, pričakujem spremenjeno ekipo, šele pred tekmo bomo videli, kaj lahko pričakujemo.« Če bodo oboji na stoženski zelenici uresničevali svoje napovedi o igri na zmago, potem se ob severni ljubljanski obvoznici obeta strelski spektakel.



Pari 31. kroga v Prvi ligi Telekom Slovenije: Gorica – Krško (Rade Obrenović; danes ob 18. uri), Olimpija – Maribor (Andrej Žnidaršič; danes ob 20.30), Aluminij – Radomlje (Matej Jug; jutri ob 15. uri), Celje – Koper (Dejan Balažič; jutri ob 16.55), Domžale – Rudar (sinoči).





Pravočasno na derbi!



Pri Olimpiji pozivajo obiskovalce, da se pravočasno odpravijo na derbi zaradi personalizacije vstopnic (vpisani osebni podatki in priložen osebni dokument) in elektronskega nadzora vstopa na stadion. Podrobnosti o transportu do Stožic, parkiriščih in drugem najdete na spletni strani nkolimpija.si.