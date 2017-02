Zmaji pred derbijem: V Maribor po zmago

Ozračje pred velikim slovenskim nogometnim derbijem med Mariborom in Olimpijo se hitro bliža vrelišču. V soboto bodo prvoligaši odprli spomladanski nogometni ples s tekmami 22. kroga v Prvi ligi Telekom Slovenije, najbolj vroče pa bo v Ljudskem vrtu, kjer se bosta pomerili vodilni moštvi z lestvice. Ljubljančani so pohiteli z razkritjem pričakovanj pred obračunom, ki buri duhove vse Slovenije. Olimpija je tokrat toliko bolj intrigantna za vse spremljevalce nogometa, ker v drugi del sezone vstopa z dodobra spremenjeno ekipo. V zasedbi je kar devet novincev, kar šest jih bo po vsej verjetnosti v prvi postavi. »Iskreno povedano imam pozitivne občutke, ne glede na vse spremembe. Čutiti je pozitiven naboj, pozitiven stres tudi pri fantih. Imamo super izziv pred sabo, ta cilj imamo v mislih od začetka priprav. Ne čutim negativne napetosti v smislu, da ne vemo, kaj delamo, ampak nasprotno. To je zame dober znak in upam, da bodo fantje zaradi tega čutili umirjenost pred tem dogodkom, ker smo zagotovo sposobni zmagati v Ljudskem vrtu in čutiti moramo to samozavest, da je naša skupina pripravljena na ta boj,« napoveduje trener zmajev Luka Elsner, ki je vodenje slovenskega prvaka prevzel v 8. krogu, v 13. krogu pa je že doživel krst in hud poraz proti Mariboru v Stožicah (1:3). Zdaj ima pod svojo taktirko povsem drugačno moštvo, po težki poškodbi ahilove tetive je zdaj na voljo tudi štoper Nemanja Mitrović. »Osem mesecev odsotnosti je bilo zelo dolgih in napornih. Toda zdaj je to za mano, razmišljam o vsakem novem treningu in tekmi. Zelo dobro sem pripravljen, od prvega dne smo zelo dobro trenirali. Resda smo zamenjali veliko število igralcev, a temu se moramo prilagoditi. Derbi pričakujemo dobro pripravljeni, veselimo se te tekme,« je dejal 24-letni Mitrović, pred katerim je polsezona dokazovanja, če bo razplet ugoden, pa bi se lahko zanj tako kot lani spet ogreli v italijanskem prvoligašu Torinu. Prvo dokazovanje je na vrsti proti dobro znanemu rivalu: »Maribor že dlje igra v podobni postavi. Dobro ga poznamo, je zelo dobra ekipa, igralci so uigrani, ampak moramo gledati nase. Mislim, da imamo večjo kakovost kot Maribor. Tega spoštujemo kot klub, spoštujemo igralce in vse, toda če bomo dobro igrali, se nimamo česa bati.«



Glede na zadnje pripravljalne tekme bi lahko na zelenico Ljudskega vrta v soboto stopila ta enajsterica (4-3-3): Vidmar; Klinar, Ilić, Mitrović, Štiglec; Cretu, Miškić, Avramovski; Boateng, Benko, Oduwa. Zadnji je v zmajevo gnezdo sredi priprav v Turčiji prispel britanski krilni napadalec nigerijskih korenin Nathan Oduwa, ki je tudi v veliki bitki s časom, ko gre za uigranost z moštvom. Dvajsetletnik, ki je nogometno odrasel v londonskem Tottenhamu, se šele privaja na novo okolje. Po manj kot tednu pri nas bo že nastopil na veliki sceni, pod drobnogledom kritičnih navijačev. »Čaka nas velika tekma, vsi igralci govorijo o njej, stadion bo poln, toda prvaki smo, šli bomo brez strahu in upajmo, da bomo uresničili vse trenerjeve zamisli,« pravi simpatični Oduwa, ki je od prvega dne vzpostavil dober odnos z novimi soigralci, zato nima posebnih težav pri prilagajanju na slovenski nogometni utrip. Res pa je tudi, da ga čaka pravi ognjeni krst, v katerem bo lahko predstavil svoj razkošni talent.





Umrl je dr. Rudi Turk



Ljudski vrt je pred velikim derbijem zajela žalost. Umrl je nekdanji predsednik NK Maribor in bivši predsednik MNZ Maribor dr. Rudi Turk, ki je bil na čelu kluba v dveh mandatih. V prvem je Maribor leta 1997 osvojil prvi naslov državnega prvaka, v obdobju 2004–2006 pa je pomagal sanirati finančno luknjo kluba. Nasledil ga je sedanji predsednik kluba Drago Cotar. Pred sobotno tekmo med Mariborom in Olimpijo se bodo dr. Rudiju Turku poklonili z minuto molka.