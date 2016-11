Zmaji na Bonifiki za dodatne skrbi Kopra

Do konca jesenskega dela sezone v Prvi ligi Telekom Slovenije je še šest krogov, vodilna Olimpija pa se odpravlja na mini primorsko turnejo, saj bo jutri gostovala v Kopru, prihodnji teden pa v Novi Gorici. Zmaji imajo po novem v svojih vrstah tri reprezentante (Mihi Zajcu in Roku Kronavetru se je pridružil Antonio Delamea Mlinar), v šestih tekmah pa jih zanimajo same zmage. Zeleno-beli so si menda nalili čistega vina, razčistili težave s slabšim pristopom do igre, prevetritev je prišla tudi z novim športnim direktorjem Rankom Stojićem, z Nenadom Protego pa so že sporazumno prekinili pogodbo. »Že v nedeljo bo za nas prva ključna tekma v Kopru. Zadovoljen sem z delom fantov na treningih, smo na drugačni ravni kot v preteklosti. Vse to me navdaja z upanjem. Če smo ustrezno motivirani, kot smo bili v tekmi z Domžalami, smo agresivni v igri in lahko zmagamo. Ko bomo temu dodali še kakovost in avtomatizem iz treninga, bo še bolje. Občutki so dobri,« meni trener zmajev Luka Elsner, ki je uvidel, da se s fanti ne sme predati domnevnemu rutinskemu zmagovanju, ko bi se tekmeci umikali. »Izguba točk v tekmah z Mariborom in Rudarjem nas je prebudila. Stvari smo videli na drugačen način, ne kot takrat, ko si prvi s štirimi točkami prednosti,« je še dodal Elsner.

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.