Zmaji morajo zmagati, Domžalčani kot doma

Pred derbijem Ljubljanske kotline, kjer si Olimpija v svojih Stožicah preprosto ne sme privoščiti poraza, Domžale pa bodo neobremenjeno poskušale zagreniti življenje ambicioznim gostiteljem, se ve skoraj vse, igralci pa bodo morali na igrišču uresničiti navodila najmlajših trenerjev v Prvi ligi Telekom Slovenije. »V prvi vrsti ne smemo dovoliti, da nam vsilijo agresiven in dinamičen ritem igre, v katerem so Domžalčani najmočnejši. Na drugi strani bomo poskušali najti ustrezne rešitve v naši igri. Želja po sodelovanju in medsebojni pomoči bosta prav tako morali biti na najvišji možni ravni, kajti le tako lahko uveljavimo svoje prednosti in kakovost, ki jo premoremo. Ko smo energetsko in motivacijsko na ustrezni ravni, smo vedno korak pred tekmecem. Odigrati moramo dobro tekmo in posledično osvojiti nove tri točke, s čimer bi našim navijačem prinesli nov razlog za zadovoljstvo,« je dejal 34-letni strateg Olimpije Luka Elsner in še popihal na dušo navijačem, ki so težko sprejeli sestop z vodilnega položaja na lestvici Prve lige Telekom Slovenije: »Igramo pred svojimi navijači, zato si ne smemo privoščiti izgube novih točk, saj kot aktualni državni prvaki razpolagamo s kakovostjo in znanjem, ob vsem tem pa vselej lahko računamo na izjemno podporo s tribun. Tudi takrat, ko ne igramo dobro. O takšni psihološki prednosti druge ekipe lahko le sanjajo.« Elsner ima skrbi na položaju levega bočnega branilca, saj ima Aljaž Krefl težave s kolenom. Proti Rudarju v Velenju (0:0) je poskušal z Markom Vukčevićem, proti Aluminju v Kidričevem na pokalni tekmi (zmaga 4:1) je dobil priložnost 18-letni Sandi Ćoralić, ki ga velja forsirati. Drugi igralci so na voljo, problem je le v tem, da jih je večina zaspala. Še najbolj se čaka prebujenje Roka Kronavetra in napadalcev, prvega igralca in strelca prejšnje sezone, saj Miha Zajc ne bo mogel večno nositi bremena osamljenega nosilca igre.



Triintridesetletni trener Domžal Simon Rožman se ne ozira kaj dosti na dvorišče zeleno-belih. Zanima ga predvsem vsebina lastnega moštva, pogum pa ga ne zapušča kljub poškodbam Juninha, Álvara Brachija in Denisa Halilovića, ki jih danes ne bo na igrišču. Ob Kamniški Bistrici čakajo na igralsko eksplozijo poletne okrepitve Jureta Matjašica, ki je imel odlično sezono pri Zavrču in se znašel tudi na seznamu reprezentantov. »Forma se stopnjuje, vendar mi do stoodstotne pripravljenosti še kar veliko manjka,« je realen 24-letni vezist, o pričakovanjih pred dvobojem z Ljubljančani pa je dejal: »Razmišljamo zgolj o svoji igri in tudi v Stožicah želimo pokazati podobo z zadnjih tekem. Olimpija je absolutni favorit, mi pa se ji želimo zoperstaviti po najboljših močeh.« Ne pozabimo: Domžalčani so na zadnjih sedmih tekmah v Stožicah le enkrat izgubili.



Vodilni Mariborčani so medtem željni revanše v sosednjem Kidričevem, saj jih je Aluminij konec avgusta v 6. krogu ponižal v Ljudskem vrtu, kjer sta za zmago rdečih zadela Žiga Škoflek in Josip Zeba. Takoj po nedeljskem kosilu za gledalce bodo vijolični storili vse, da se sosedom oddolžijo za poraz na domačem igrišču in ostanejo na vrhu prvenstvene razpredelnice. Trener Darko Milanič ne bo tvegal z načeto ahilovo tetivo Mateja Palčiča, zaradi poškodb sta odsotna tudi Aleks Pihler in Damjan Bohar, vrača pa se vsaj en vezist?? Dare Vršič. Gostitelji bodo tudi to tekmo odigrali s posebnim guštom in pogledom na lestvico, na kateri želijo pobegniti z nehvaležnega devetega mesta. Pari 15. kroga: Celje – Krško (glavni sodnik Rade Obrenović, danes ob 15. uri), Olimpija – Domžale (Dragoslav Perić; danes ob 20.15), Aluminij – Maribor (Roberto Ponis, jutri ob 14. uri), Radomlje – Luka Koper (Slavko Vinčić, jutri ob 16. uri), Gorica – Rudar (Andrej Žnidaršič, jutri ob 18. uri).