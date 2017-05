Zmaji bi obliž na rane, Domžale lačne pokala

S kakšnim rezultatom se bo od trenerskega stolčka Olimpije poslovil Safet Hadžić? Ljubljanski strokovnjak bo namreč ne glede na današnji razplet finalne tekme za pokal Slovenije proti Domžalam na koprski Bonifiki postal bivši, saj ima predsednik kluba Milan Mandarić že pripravljenega njegovega naslednika; to je 39-letni Hrvat Igor Bišćan, ki je v krstni trenerski sezoni hrvaškega drugoligaša Rudeš vodil do prvega mesta in uvrstitve v prvo ligo. Hadžić si prizadeva, da svoje zmaje pripravi na zmago, saj bi s tem dobil veliko zadoščenje, čaka ga tudi druga služba v zeleno-belem klubu. »Normalno je, da pričakujemo, da bomo tekmo dobili. Verjamem v svoje fante, spoštujem pa Domžale, izjemno ekipo s štirimi reprezentanti. A mislim, da bomo pred številnimi našimi navijači to tekmo dobili mi,« meni Hadžić, ki ga veseli, da ima na voljo vse ključne igralce, razigrana sta Abass Issah in Kingsley Boateng, pa tudi Nathan Oduwa je po okrevanju že toliko pripravljen, da bi lahko na Obali predstavljal jokerja s klopi v drugem polčasu. Pri strelu je tudi prvi strelec kluba Leon Benko, odsotnost kaznovanega Blessinga Elekeja se tako rekoč ne bo poznala, saj je bil neopazen v igri in zato v drugem planu. Ker so morali zeleno-beli predati naslov prvaka vijoličnim iz Maribora, hočejo dobiti vsaj tolažilno nagrado. »Leto dni je od veselja ob naslovu prvaka. Situacija je zdaj drugačna in danes nas čaka tekma sezone, na kateri celimo rane. Domžale so zelo močne. Spoštujemo jih, predvsem pa moramo gledati, kako odpraviti lastne težave. Na srečo so se vrnili tudi nekateri poškodovani igralci in dobro pripravljeni pričakujemo to tekmo,« optimizem v zmajevem gnezdu širi kapetan Nemanja Mitrović.

Trije finali na Bonifiki Za uvod v vrhunec pokalnega tekmovanja bo danes na Bonifiki ob 16. uri na sporedu ženski finale med ekipama Teleing GMT Beltinci in Rudar Škale, ob 18. uri pa se bosta za lovoriko udarili najboljši mladinski moštvi, Bravo Publikum in Maribor.

V medsebojnih prvenstvenih obračunih v tej sezoni so uspešnejši Ljubljančani, ki so trikrat zmagali in enkrat izgubili. Domžale so v zadnjih petih prvenstvenih tekmah iztržile zgolj dva remija, toda to jih ni pretreslo, saj so si s četrtim mestom, tako kot tretjeuvrščena Olimpija, zagotovile uvrstitev v kvalifikacije za evropsko ligo. »Veseli me dejstvo, da so vsi igralci zdravi, kar je na koncu sezone zelo pomembno. Še bolj pomembno je, da so fantje izredno motivirani za ta spektakel, na katerega komaj čakajo. Veliko skrivnosti ni in v obeh taborih vemo, kaj nas čaka. Računam na lep spektakel, čeprav morda tekma ne bo lepa na oko,« predvideva strateg Domžal Simon Rožman, ki bo imel v udarni enajsterici po novem kar štiri reprezentante, ki so bili vpoklicani za dvoboj z Malto 10. junija v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. To so Žan Majer, Matija Širok, Miha Blažič in Jure Balkovec. Prepoved nastopa ima Alvaro Brachi. Domžalčani so se pokalnega naslova veselili leta 2011, novodobna Olimpija (ustanovljena leta 2005) pa še nima te lovorike. Nekdanja Olimpija je osvojila štiri pokalne naslove. Čeprav je tekma v Kopru, naj bi imeli oboji številno in bučno podporo s tribun, kjer naj bi navijalo okrog 400 Domžalčanov in še najmanj enkrat toliko Ljubljančanov.