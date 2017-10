Zmaje v šumi čakajopasti Aluminija

LJUBLJANA – Sinoči sta tekme 14. kroga v nogometni Prvi ligi Telekom Slovenije v Velenju odprla Rudar in Maribor, vodilno Olimpijo pa danes v soju novih žarometov čaka gostovanje pri Aluminiju v Kidričevem. Resda je Olimpija v 4. krogu v Stožicah povozila Aluminij s 4:0, toda v zmajevem gnezdu se še kako dobro zavedajo, kakšne preglavice fantje iz šume povzročajo najmočnejšim klubom na domačem terenu. Nazadnje je to občutil prvak Maribor, ki se je v 10. krogu izvlekel z velikim preobratom v izdihljajih tekme. Trener zeleno-belih Igor Bišćan še vedno nima na voljo prvega moža te jeseni Issaha Abassa, ki naj bi bil za igro nared čez dva tedna. Je pa Rok Kronaveter že odigral nekaj minut na prijateljski tekmi proti Mladosti iz Kaknja (0:1), a še ni v konkurenci za uradne tekme. Pri Olimpiji so malce previdni z njegovo vrnitvijo, po drugi strani pa ekipa zmaguje in jo Bišćan nerad menja. Tu pa je še mnenje navijačev, ki so že pred časom Kronavetru obrnili palec navzdol. Toda zdaj je najpomembnejši obračun z Aluminijem, ki ga Bišćan zelo ceni: »Proti Mariboru si Aluminij ni zaslužil poraza, njegova zmaga pa bi bila morda malce preveč. Toda igrali so odlično, niso se povlekli nazaj in branili, ampak so bili pogumni, poskušali so igrati. Iz tega se lahko veliko naučimo pri pripravi za naš dvoboj.« Bišćanov rojak na klopi Kidričanov Slobodan Grubor namerava s svojimi varovanci pošteno zagreniti življenje tudi Olimpiji. Na voljo ima spoštovanja vreden napad z Markom Nunićem, Žigo Škoflekom, Francescom Tahirajem, Ibrahimom Mensahom, Alenom Kranjcem, Vedranom Mesecem, dobro formo je z golom v dresu mlade reprezentance potrdil Matic Vrbanec. Po reprezentančnem odmoru Olimpijo vsekakor čaka zahteven dvoboj, ki ga ne bo zaman sodil naš najboljši sodnik Damir Skomina. Preostali pari 12. kroga: Triglav - Krško (glavni sodnik Rade Obrenović; danes ob 13. uri), Gorica - Celje (Dragoslav Perić; danes ob 15. uri), Domžale - Ankaran (Roman Glažar; danes ob 17. uri).



Prva liga Telekom Slovenije 1. Olimpija 11 8 3 0 23:5 27

2. Maribor 11 7 4 0 19:7 25

3. Rudar 11 6 1 4 13:11 19

4. Gorica 11 5 1 5 12:13 16

5. Krško 11 4 3 4 19:19 15

6. Domžale 11 3 4 4 20:14 13

7. Celje 11 2 6 3 11:14 12

8. Aluminij 11 2 4 5 13:18 10

9. Ankaran 11 1 3 7 11:27 6

10. Triglav 11 0 5 6 8:21 5