Zmagovito na veliki derbi

LJUBLJANA –Tudi po 6. krogu Prve lige Telekom Slovenije sta na vrhu razpredelnice točkovno izenačena Olimpija in Maribor, ki se bosta v nedeljo, 27. avgusta, pomerila v večnem derbiju v ljubljanskih Stožicah. Mariborčani so že v soboto z rezervno zasedbo z nekaj težavami premagali Krško na domačem stadionu, Olimpija pa je v Dravogradu premagala novinca Ankaran-Hrvatini s 3:1. Z dvema zadetkoma je spet blestel mladi Ganec Issah Abass, debi v zeleno-belem dresu pa je doživel zadnji prišlek, argentinski Slovenec Andrej Vombergar, ki je v igro vstopil v 74. minuti in sodeloval v akciji za tretji gol Olimpije. Zaradi poškodbe Nejca Vidmarja, staknil jo je na treningu, je v vratih zmajev stal Rok Vodišek. »Že v prvem polčasu bi morali bolje zaključiti obetavne akcije proti dobro organiziranim gostiteljem. Mučili smo se, nismo našli najboljših rešitev, preveč smo hiteli. V drugem delu tekme smo bili bolj zbrani in zabili tri gole, a ves čas tudi malce trepetali. Za derbi se bomo dobro pripravili. Verjamem, da bomo pred polnimi tribunami pokazali dobro igro,« je dejal trener zmajev Igor Bišćan.

Domžalčani so na domačem terenu oddali točko Aluminiju. Trener evropskega hita Simon Rožman, ki bo z varovanci v četrtek gostoval v Marseillu v povratni tekmi play-offa za ligo Evropa, je na zelenico poslal kombinirano postavo. Ta je hitro povedla z 2:0, a zmago zapravila v drugem polčasu, ko so žilavi Kidričani izenačili. Šaleško-savinjski derbi med Rudarjem in Celjem je bil na sporedu včeraj kot zadnji dvoboj šestega kroga PLTS.



Prva liga Telekom Slovenije 1. Olimpija 6 5 1 0 16:2 16

2. Maribor 6 5 1 0 13:5 16

3. Domžale 6 2 3 1 11:6 9

4. Krško 6 2 2 2 10:11 8

5. Gorica 6 2 1 3 6:7 7

6. Rudar 5 2 0 3 5:8 6

7. Celje 5 1 2 2 5:10 5

8. Aluminij 6 1 2 3 8:12 5

9. Triglav 6 0 4 2 5:8 4

10. Ankaran 6 0 2 4 6:16 2