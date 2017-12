Zmaga kot voščilo za božič

MADRID – Nemogoče je mogoče! Danes bo v 17. krogu španskega nogometnega prvenstva na sporedu prvi ligaški el clasico v sezoni med madridskim Realom in Barcelono, brez poraza vodeči katalonski velikan pa ima na razpredelnici pred četrtouvrščenim kraljevim klubom (ta ima tekmo manj) kar enajst točk prednosti. Katalonci torej korakajo proti naslovu španskega prvaka, trener Ernesto Valverde pa dokazuje, da se je vodstvo Barçe pravilno odločilo, ko ga je pripeljalo iz Athletic Bilbaa. Baski pa v nasprotju z Barcelono letos igrajo slab in negledljiv nogomet. Zelo gledljiva pa je vsekakor igra Cristiana Ronalda in Lionela Messija, zvezdnikov belega baleta in blaugrane. Portugalca so portugalsko govoreči Brazilci iz Gremia ostro obravnavali prejšnji konec tedna v finalu svetovnega klubskega prvenstva, svetovni igralec leta pa je po bolniški včeraj oddelal polno vadbeno obveznost s soigralci. Ronaldo je v zadnjih štirih tekmah petkrat zatresel mrežo, torej ga evropski klubski prvaki na svojem Santiagu Bernabeuu še kako potrebujejo, da strejo trdožive Katalonce. Še tolikanj več, saj je Barcelona v 16 ligaških tekmah prejela le sedem zadetkov. Zato pa katalonski klub kot občasna nočna mora še vedno muči skupni poraz s kar 1:5 proti Realu v španskem superpokalu pred sezono.

»To je sicer že preteklost, zdaj smo v drugem tekmovanju in v drugačnem trenutku v sezoni. Pred el clasicom sploh ne pogledam ligaške lestvice, to je namreč povsem posebna tekma in v njej ne odloča, kdor je v boljši formi,« meni kapetan Barcelone Andres Iniesta. »Ni filozofiranja, glede na položaj na lestvici moramo zmagati,« pa je vse jasno Realovemu kapetanu Sergiu Ramosu. Kot je jasno tudi Lionelu Messiju, Argentinec je namreč navrgel: »Zaradi vsega, kar bi pomenila, je zmaga zelo pomembna. Do naslova prvaka bi sicer vodila še dolga pot, a zmaga bi bila lepo voščilo za božične praznike.« No, tudi Azijci bodo lahko sproščeno uživali ob gledanju televizijskega prenosa klasike španskega prvenstva. Derbi bo ob 13. uri po evropskem času, torej ravno v najbolj udarni televizijski konici za azijske nogometne navdušence. »V lanski sezoni je špansko ligo po svetu spremljalo 2,6 milijarde ljudi, večina je bila iz azijskih držav,« pravi Joris Evers, ligin šef za globalne komunikacije. Globalizacija, seveda tudi finančna, torej nima meja.