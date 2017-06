Žlogar v gorenjskem Bayernu

Klubska nogometna sezona je sicer že za nami, toda v pisarnah slovenskih ligašev in Nogometne zveze Slovenije je še kako živahno. Na sedežu krovne organizacije na Brdu pri Kranju med drugim bijejo bitko s časom, ko iščejo rešitev za popolnitev druge lige, ki bo po novem štela 16 članov. Ker so prvoligaša Koper zaradi neizpolnjevanja finančnih kriterijev vrgli iz vseh tekmovanj pod okriljem NZS (lahko starta v četrti, primorski ligi), je še eno prosto mesto v drugoligaški konkurenci. Po naših informacijah se za to zanimajo pri tretjeligaših Bled, Dravograd in Adria Miren, v Odrancih pa menda niso navdušeni nad napredovanjem. Tega pa si na vseh področjih želijo povratniki v prvoligaško druščino, člani Triglava iz Kranja, ki so že povlekli prvo odmevno potezo. Dosedanji trener Siniša Brkić, ki je letos prevzel tudi vlogo športnega direktorja pri gorenjskem Bayernu, kakor navijači radi imenujejo ta klub, je namreč za svojega naslednika na klopi bordo rdečih imenoval nekdanjega reprezentanta in dosedanjega trenerja drugoligaša Brda Tončija Žlogarja. »Zelo sem vesel, da je bil sklenjen dogovor za sodelovanje. Ponudila se mi je lepa priložnost za delovanje v klubu z bogato tradicijo, ki se je končno vrnil tja, kamor spada, v prvo ligo. Za menoj je uspešna sezona z NK Brda v 2. SNL, to še bolj velja za NK Triglav. Kontakt sva vzpostavila s športnim direktorjem Sinišo Brkićem in veseli me, da je ambiciozen klub v meni prepoznal človeka, ki lahko uspešno zgodbo še nadgradi,« je dejal 39-letni Žlogar, ki je trenersko kariero začel leta 2014 v zamejskem klubu Kras. Triglavani so drugi iz Prve lige Telekom Slovenije, ki so se odločili za novega trenerja; že prej so pri Olimpiji predstavili Hrvata Igorja Bišćana. Novega stratega pričakujejo tudi v velenjskem Rudarju (domačin Ramiz Smajlović je bil spet začasna rešitev po odstavitvi Srba Vanje Radinovića tik pred koncem državnega prvenstva) in Celju, kjer se bo Hrvat Igor Jovičević umaknil skupaj z ukrajinskimi investitorji, ki so držali figo v žepu in v knežje mesto pripeljali zgolj – trenerja.



Brez gotovine v Ljudski vrt



Medtem prvaki iz Maribora delujejo s povsem drugimi obrati. Včeraj so v Ljudskem vrtu razkrili sodelovanje s poslovnim sistemom Mastercard in predstavili še brezgotovinsko plačevanje za vse storitve, vključno z nakupom vstopnic, osvežilnih pijač, prigrizkov in drugih navijaških pripomočkov s katero koli plačilno kartico v novi sezoni. »To je eden največjih partnerjev lige prvakov, ki začenja sodelovanje tudi z Mariborom, s tem sodelovanjem se naše število pogodbenih partnerjev veča. Gre za tvorno sodelovanje, ki bo potekalo od prve tekme drugega predkroga kvalifikacij za ligo prvakov, ko bo Ljudski vrt postal prvi brezgotovinski stadion v Sloveniji. Plačevanje z gotovino ne bo več možno. Za to smo se odločili v naših klubskih pisarnah in s tem bi se radi znebili gneče pri nakupih. Plačilo bo možno z vsemi karticami, ne samo z mastercardom. Vsi skupaj se trudimo, da bo to uspešna pridobitev za ljudi in klub,« je dejal direktor Maribora Bojan Ban. »Zelo ponosni smo, da lahko sodelujemo z enim največjih, najbolj organiziranih klubov v Sloveniji in tudi v regiji. Klub je starejši od podjetja Mastercard približno šest let in moje razmišljanje je, da lahko dandanes z vso moderno tehnologijo s svojimi karticami mastercard, maestro in drugimi ves mesec kupujemo brez gotovine,« je prepričan direktor Mastercarda Slovenija Boštjan Fabjančič.