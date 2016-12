In zlato žogo dobi: Ronaldo

PARIZ – Portugalski nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo je dobitnik zlate žoge, nagrade, ki mu jo je za dosežke v nogometu kot najboljšemu v letu 2016 podelila francoska revija France Football. Zanj je to četrto tovrstno priznanje v karieri, do zdaj je bil najboljši v izboru že v letih 2008, 2013 in 2014.

Ronaldo je v letu 2016 slavil tako na klubskem področju, kjer je z madridskim Realom postal zmagovalec lige prvakov, kot reprezentančnem, saj je s Portugalsko zmagal tudi na letošnjem evropskem prvenstvu v Franciji.