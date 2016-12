Zlata žoga za Ronalda

V veliko čast mi je, da sem še enkrat prejel to nagrado. Čeprav je četrta, so čustva enaka kot ob prvi. Kot da so se mi izpolnile sanje. Nisem si mislil, da bom štirikrat zmagal. Vesel sem in zadovoljen, moram se zahvaliti soigralcem ter vsem, ki so mi pomagali,« je dejal 31-letni Cristiano Ronaldo, ko je še četrtič v karieri prejel nagrado zlata žoga za najboljšega nogometaša na svetu leta 2016. To priznanje odslej spet samostojno podeljuje francoska revija France Football, ki je sicer zadnjih šest let pri izboru sodelovala z Mednarodno nogometno zvezo (Fifa). Ronaldo je to nagrado prejel že v letih 2008, 2013 in 2014, letos pa je prevladoval tako v klubskem kot reprezentančnem dresu. Z Real Madridom je osvojil ligo prvakov, z reprezentanco Portugalske pa je v Franciji postal evropski prvak.



V še enem dvoboju na daljavo z Lionelom Messijem, s katerim se na športnih področjih in na področju pridobivanja navijačev vztrajno borita že več let, se je zdaj Portugalec nekoliko približal Argentincu. Ta je bil sicer letos v ožjem izboru, nazadnje pa ostal praznih rok, tako da ostaja pri prejšnjih petih priznanjih. Pri odločitvi za nagrado je pretehtalo tudi zbiranje lovorik, saj je bil Ronaldov veliki tekmec na tem področju manj uspešen, kar še posebno velja za reprezentančno plat sezone, ko ni osvojil južnoameriškega prvenstva (finalni poraz proti Čilu). CR7, ki se z Real Madridom pripravlja na polfinalno tekmo svetovnega klubskega prvenstva na Japonskem, torej za letos že ima v žepu prestižno zlato žogo, ki jo France Football podeljuje od leta 1956. Portugalski zvezdnik ima priložnost, da prejme še eno pomembno nagrado, saj bo 9. januarja najboljše razkrila še Fifa. Tudi tam je pričakovati tesen razplet med Ronaldom in Messijem. Vrstni red glasovanja za zlato žogo: 1. Cristiano Ronaldo (Real Madrid), 2. Lionel Messi (Barcelona), 3. Antoine Griezmann (Atletico Madrid), 4. Luis Suarez (Barcelona), 5. Neymar (Barcelona), 6. Gareth Bale (Real Madrid), 7. Riyad Mahrez (Leicester City), 8. Jamie Vardy (Leicester City), 9. Pepe (Real Madrid) in Gianluigi Buffon (Juventus) ...