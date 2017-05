Zizou dvori stari dami

Bitko za Madrid so dobili kraljevi privrženci, žimničarji so se morali znova umakniti z barikad. A šalo ob stran, Real je v povratni polfinalni tekmi nogometne lige prvakov proti Atleticu v gosteh izgubil z 1:2 (Saul Niguez 12., Antoine Griezmann 16. iz enajstmetrovke za Atletico; Isco 42. za realovce) in se s skupnim izidom 4:2 prebil v finale, v katerem bo 3. junija v Cardiffu proti Juventusu lovil še svoj dvanajsti naslov najboljšega kluba v Evropi.



Žilavi soigralci slovenskega vratarja Jana Oblaka so si po vodstvu z 2:0 že po dobre četrt ure igre dali veliko upanja za zlom mestnega tekmeca in uvrstitev v sklepni obračun, toda Iscov zadetek v zadnjih minutah prvega polčasa je počil milni mehurček upov moštva trenerja Diega Simeoneja. »Vedeli smo, da bo Atletico pritisnil in da bomo trpeli, a zdaj smo neizmerno srečni, da smo se uvrstili v finale. Do njega je bila dolga pot, ki ni bila lahka. Da nam je v finalno tekmo uspelo priti dve leti zaporedoma, je zasluga vseh v klubu. Še posebno moram pohvaliti svoje varovance, saj so oni, ki igrajo, tečejo in se borijo na igrišču,« je hvalil Realov trener, Francoz alžirsko-kabilskega rodu Zinedine Zidane. No, Zizou se bo v finalu pomeril s svojim nekdanjim klubom Juventusom, za staro damo je namreč igral med letoma 1996 in 2001. »Zagotovo bo finale z Juventusom nekaj posebnega, ta klub mi je dal vse. A zdaj sem pri Realu, še enem klubu mojega življenja. To bo čudovita finalna tekma, Juventus si je zaslužil to čast, in menim, da je tako tudi z nami,» je bil povrhu še čustven in razpoložen za dvorjenje nekdanjemu klubu. »Vedeli smo, da bo Atletico pritisnil vse od začetka. Imel je srečo, da je hitro dvakrat zadel, a zavedali smo se, da bo – če bo to uspelo tudi nam – to ubilo njihove nogometaše. Igrali so dobro, a mi imamo več izkušenj,« je modroval Cristiano Ronaldo. No, če bo Real dobil finalni obračun, bo denimo postal prvi klub, ki bo, odkar obstaja liga prvakov, ubranil naslov najboljšega.



Iz pravega testa



Atletikovci so bili po tekmi seveda zagrenjeni zaradi neuspeha, a ponosni, da so pokazali svojo bojevito nrav. »Zadovoljen in ponosen sem, da smo pokazali, iz kakšnega testa smo. Ko smo trdili, da verjamemo v zasuk, nas mnogi niso jemali resno. Navijači si bodo dolgo zapomnili naših uvodnih pol ure igre, teh 30 minut je bilo skoraj popolnih. A nato smo storili napako v obrambi, kar je Real, ki je veliki klub, izkoristil. Tudi akcija Karima Benzemaja ob zadetku je bila res mojstrska,« je ocenjeval Diego Simeone, ki je kot trener zaslužen za preporod Atletica v zadnjih letih. »Takšna predstava na igrišču je bila najmanj, kar smo lahko storili. Trenutek Benzemajeve genialnosti je končal naše sanje, a nikoli se nismo prenehali boriti, zato sem ponosen na vse soigralce,« je priznal Gabi, kapetan moštva s stadiona Vicente Calderon. Tega pa v naslednji sezoni ne bo več, Atletico bo namreč tekme igral na novem stadionu Wanda Metropolitano, Calderona pa bodo porušili.