Zimski lov na trenerje za mirnejšo pomlad

Slovenski nogometni prvoligaši sicer ne bodo igrali prvenstvenih tekem do 25. februarja, ko je na programu nadaljevanje sezone v Prvi ligi Telekom Slovenije (PLTS), toda v pisarnah klubov iz elitne druščine je še kako živahno. Kar v treh klubih, Rudarju (7. na lestvici), Aluminiju (9.) in Radomljah (10.), še vedno iščejo novega trenerja. Velenjske knape je že pred koncem jesenskega dela zapustil Srb Slobodan Krčmarević, v Kidričevem so se dogovorili za sporazumno prekinitev sodelovanja z Bojanom Špehonjo tik pred božičnimi prazniki, v Radomljah pa je bilo tako in tako jasno, da bo Anglež David McDonough po odhodu Janija Žilnika moštvo vodil le na preostalih petih tekmah jesenskega dela prvenstva. Zanimivo je, da se v povezavi z vsemi tremi klubi ob kopici različnih trenerskih imen pojavlja tudi Robert Pevnik, ki je sredi sezone kljub dobrim rezultatom dobil presenetljivo odpoved v Celju. V klub so namreč vstopili vlagatelji iz Ukrajine in pripeljali svojega moža – Igorja Jovičevića. Pevnik je sicer že sodeloval z vsemi tremi klubi, tako da dobro pozna razmere v njih, zagotovo pa je po prisilnem odhodu iz Celja tudi silno motiviran, da Celjanom že v tej sezoni dokaže, da so z odpovedjo storili veliko napako.



Vsem iskalcem trenerjev se že kar malo mudi, saj bodo prvoligaši priprave na novo sezono začeli v prvi polovici januarja. Že dolgo je brez posla nekdanji trener Maribora Ante Šimundža, ki pa se tudi z izkušnjami iz lige prvakov logično bolj spogleduje z odhodom v tujino kot pa z borbo za prvoligaško življenje na slovenski sceni. Dejan Djuranovič se je avgusta razšel z Radomljami, s katerimi se je sicer dvakrat uvrstil v PLTS. Vse bolj uveljavljeni televizijski komentator Stane Bevc bi verjetno raje kot pred kamerami spet stal ob stranski črti igrišča v vlogi trenerja. Na novo šefovsko poglavje in uveljavitev na domači prvoligaški sceni čaka tudi nekdanji reprezentant Ermin ŠIljak. To je le nekaj vročih domačih trenerskih imen, sicer pa ne gre pozabiti, da so marsikje v prvi vrsti naklonjeni strokovnjakom z območja nekdanje Jugoslavije. To je povezano tudi s partnerji klubov, v Velenju denimo upravitelji prihajajo iz Srbije. Ambicije za delo v Sloveniji menda še vedno goji tudi bivši strateg Zavrča in Luke Koper Slavko Matić.



Krško: zasuk k mladim



V prazničnem obdobju so zelo dejavni tudi v Krškem, kjer so sredi decembra podpisali novo, dolgoročno pogodbo s trenerjem Tomažem Petrovičem (do konca sezone 2018/19). Ob letošnjem vstopu švicarskih vlagateljev v posavski klub so napovedali, da hočejo še bolje delati s člani svojih mladih selekcij. Prvi rezultati so že vidni, v jesenskem delu prvenstva je namreč Petrovič v igro pošiljal zelo obetavne 17-letnike kot po tekočem traku. Krst na prvoligaških zelenicah so doživeli David Kovačič, Anže Kodelič, Jan Gorenc in Ester Sokler. Domači najstniki so naredili zelo dober vtis, zato so se v Krškem lažje odločili za temeljitejši zimski poseg v člansko moštvo. Poslovili so se od šesterice igralcev, stadion Matije Gubca so zapustili Roy Rudonja, David Bučar, Tim Čeh, Miha Drnovšek, Žiga Jurečič in Jure Špiler. »Odločili smo se, da naredimo prostor za nekaj mladih fantov, ki so priključeni članski ekipi. Od njih bo med drugim odvisna prihodnost posavskega nogometa in krškega kluba. Ti mladci so si to zaslužili z rezultati in prikazanimi igrami, še nekaj jih je v vrsti, ki čakajo na priložnost v članski ekipi. Na ta način si želimo zadržati jedro domačih igralcev,« so sporočili nogometni nuklearci iz Krškega.