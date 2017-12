Zimska čistka v Olimpiji

LJUBLJANA – Prav nobeno presenečenje ni bilo, da je trener nogometašev Aluminija iz Kidričevega Slobodan Grubor za Božičkovo darilo dobil odpoved. Vodstvo kluba ni bilo zadovoljno z razvojem moštva v primerjavi s prejšnjo sezono, hrvaški strokovnjak je od januarja do decembra storil precej nerazumljivih kadrovskih rošad v ekipi, ob tem pa se ni najbolje zaščitil niti z doseženimi rezultati. Tako so v šumi spustili palec za Gruborja, uradno so se razšli sporazumno, še ta teden pa naj bi imenovali novega šefa prve ekipe. Ta bo moral dvigniti igro in rezultate na višjo raven, zahteva je pobeg z 8. mesta na lestvici ali vsaj občutnejša razlika v primerjavi z devetouvrščenim moštvom. To je zdaj Triglav iz Kranja, ki ima 14 točk, Aluminij pa je pri 16. Poleg Kidričanov na novega trenerja še vedno čakajo tudi v Krškem. Predsednik prvoligaša iz Posavja Zoran Omerzu je že napovedal, da bo nov strateg znan do konca leta.

Veliko se dogaja tudi pri vodilnih klubih Mariboru in Olimpiji. V Ljudskem vrtu menda finiširajo prestop napadalca Jasmina Handanovića, po drugi strani pa bodo morali ob njegovem morebitnem odhodu zapolniti vrzel med strelci. Logično bi bilo, da se odločijo za golgeterja velenjskega Rudarja Johna Maryja, ki je ta čas drugi strelec Prve lige Telekom Slovenije, na 16 tekmah je zabil 9 golov. Knapi čakajo na finančno injekcijo kot prezebli na vroč čaj, saj so jeseni ostali brez veliko plač. V takšni zagati bodo sprejeli za oboje korektno ponudbo vijoličnih. Za snubce pa je zanimiv tudi 18-letni defenzivni vezist Jaka Bijol (5. februarja bo dopolnil 19 let), ki je v prvem delu državnega prvenstva za zeleno-črne odigral 16 tekem. Verjetno bi bilo najpametneje, da bi pod vodstvom Marijana Pušnika ostal vsaj do konca sezone, toda če bo na mizi dovolj privlačna ponudba, bodo morali Velenjčani nadaljevati tudi brez njega.

Pri Olimpiji je uradno vse mirno, v zakulisju pa je pravi živžav. Predsednik Milan Mandarić bi se rad znebil kopice igralcev, v prvi vrsti pa upa na mastni zaslužek z prestopoma najbolj vročih zmajev, vezista Ricarda Alvesa in branilca Kenana Bajrića. Ljubljančani imajo v svoji slačilnici veliko nezadovoljnih igralcev, ki so na stranskem tiru (Rok Vodišek, Leon Benko, Aljaž Krefl, Denis Klinar, Goran Brkić, Danijel Miškić, Alexandru Cretu). Imajo pa dobre plače in lažje potrpijo v nasprotju z Mandarićem, ki je vse bolj nejevoljen ob pogledu na mesečne izdatke. Računal je tudi na velik zaslužek ob odhodu 19-letnega čuvaja mreže Vodiška, za katerega pa zdaj kaže, da bo po izteku sezone in pogodbe odšel brez odškodnine za klub. Treba je tudi upoštevati, da ima Olimpija ta čas v drugih klubih na posoji kar šest fantov: Lea Ejupa in Luko Gajića (oba Krško), Jakoba Novaka in Sandija Čoralića (oba Rudar), Maria Jurčevića (Aluminij) in Daniela Avramovskega (Vojvodina Novi Sad). Zmanjšanje denarja za plače je torej nuja, saj bi se radi okrepili z golgeterjem pa tudi v drugih linijah, če bi prišlo do omenjenih odhodov.