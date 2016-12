Zidane bi se rad izognil torinskemu Juventusu

Po tekmah zadnjega kroga skupinskega dela lige prvakov so znani vsi udeleženci osmine finala najelitnejšega klubskega tekmovanja. Od Slovencev bosta tam nastopila tudi reprezentanta Jan Oblak (Atletico Madrid) in Kevin Kampl (Bayer Leverkusen), ki tokrat ni igral zaradi poškodbe stopala. Miha Mevlja (Rostov) in Benjamin Verbič (København) sta s svojima kluboma osvojila tretje mesto v skupini, zato bosta prihodnje leto nadaljevala v šestnajstini finala evropske lige. Andraž Šporar (Basel) in Petar Stojanović (Dinamo Zagreb) sta se za to sezono poslovila od evropske scene.



V zadnjem dejanju predtekmovanja najmočneje odmeva podvig Borussie iz Dortmunda, ki je v španski prestolnici remizirala z Real Madridom (2:2). Takšen razplet je nemškemu moštvu zagotovil prvo mesto v skupini, čeprav je po zadetkih Karima Benzemaja v 28. in 53. minuti kazalo, da bodo galaktiki zasedli vrh razpredelnice. Toda rumeno-črni so imeli svojo računico, za izenačenje sta poskrbela Pierre-Emerick Aubameyang (61.) in Marco Reus (89.). »Tekme Borussie Dortmund so velike, a ti hkrati parajo živce. Sprejeli smo veliko napačnih odločitev, a smo tekmo zaključili veličastno,« je dejal trener nemške ekipe Thomas Tuchel, njegov kolega na klopi Reala Zinedine Zidane pa je ugotovil: »Zmago smo zapravili, ker nismo izkoristili priložnosti za tretji zadetek. Vse smo poskusili, da bi osvojili prvo mesto, a na koncu nismo dosegli cilja.« Real Madrid je niz neporaženosti v vseh tekmovanjih podaljšal na 34 tekem, v osmini finala pa se bo izognil Bayernu, Manchester Cityju in PSG, a lahko naleti na Leicester City, Monaco, Arsenal, Juventus ali Napoli. »V prvi vrsti se želimo izogniti Juventusu,« je bil iskren Zidane.



Izidi 6. kroga lige prvakov v skupinah od E do H. Skupina E – Bayer Leverkusen : Monaco 3:0, Tottenham : CSKA Moskva 3:1; skupina F – Real Madrid : Borussia Dortmund 2:2, Legia Varšava : Sporting Lizbona 1:0; skupina G – Porto : Leicester City 5:0, Brugge : København 0:2; skupina H – Olympique Lyon : Sevilla 0:0, Juventus : Dinamo Zagreb 2:0. Žreb parov osmine finala bo v ponedeljek, 12. decembra, opoldne. Klubi bodo razdeljeni med zmagovalce skupin (Arsenal, Napoli, Barcelona, Atletico Madrid, Monaco, Borussia Dortmund, Leicester City in Juventus) in drugouvrščene (PSG, Benfica, Manchester City, Bayern, Bayer Leverkusen, Real Madrid, Porto, Sevilla). Ekipe za nasprotnika ne morejo dobiti moštva iz skupine ali njihove države. Zmagovalci skupin bodo prvo tekmo igrali v gosteh (14. in 15. ter 21. in 22. februarja), povratni dvoboji bodo 7. in 8. ter 14. in 15. marca.