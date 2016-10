Želijo Špance v Mariboru

Nogometaši Maribora so hitreje od pričakovanj končali svoje evropske nastope na zelenici, njihovi someščani pa na parketu še naprej vztrajajo v Evropi. Ekipa državnega prvaka v dvoranskem nogometu Proen Maribor se je uvrstila med 16 najboljših v futsal ligi prvakov, elitni del pa je na sporedu med 22. in 27. novembrom. Vijoličasti so na turnirju v Ukrajini zasedli 2. mesto, kar je bilo dovolj, da so se ob prvaku skupine, madžarskem Györu, prebili v nadaljnji krog. Štajerci so najprej priznali premoč prav Györu (0:4), potem so v fantastični tekmi s 6:2 premagali domači Lvov, nato pa nesrečno izgubili proti odpisanim Francozom (1:2). Zadnji poraz je bil skoraj usoden, saj so morali čakati razplet zadnje tekme med Madžari in Ukrajinci. Prvi so pokazali zvrhano mero ferpleja, gostitelje so porazili s 3:2. »Presenetila nas je v prvi vrsti njihova dobra igra z dodatnim igralcem v polju skozi večji del srečanja. Imeli smo ogromno težav. V določenih trenutkih smo reagirali nezbrano in dobili dva zadetka. V prvem delu smo sicer imeli dovolj priložnosti, da bi tekmo odločili v našo korist. Še zdaj sem prepričan, da imamo boljšo ekipo od Francozov, to tekmo bi preprosto morali dobiti, kar pa ne znižuje njihovega dosežka, zmagali so povsem zasluženo,« je razmišljal kapetan Matej Fideršek po (ne)srečnem porazu, potem pa je skupaj s soigralci trepetal do konca zadnje tekme. Izšlo se je, veselje v mariborskem taboru je bilo neizmerno. Še posebno če vemo, da je klub novinec v evropskem tekmovanju. Za nameček imajo še Denisa Totoškovića, ki je z osmimi goli 3. strelec tekmovanja.



Madžari so obljubili



V Ukrajini se je ekipa trenerja Roberta Grdovića predstavila z dopadljivo igro, dobro realizacijo (na drugi tekmi) in uigranimi akcijami, ki so povzročale zmedo pri tekmecih. »Naporno je bilo. Na turnir smo potovali z avtobusom, tja 13, nazaj pa 12 ur. Za nameček smo igrali s po šestimi igralci, zato je naš uspeh še toliko večji,« pravi Alen Fetić, slovenski reprezentant, ki je prispeval pomemben delež k uspehu. »Druga tekma je bila najboljša. Vidi se, da imamo letos precej rešitev ob prekinitvah, prvi trije goli so bili izjemni,« hvali Feta soigralce. Poudari, da so hoteli do zmage tudi na tretji tekmi, a sta utrujenost in francoska taktika naredili svoje. »Igrali so z igralcem vratarjem v polju, hitro smo se utrudili. Zabili nismo, kot bi morali. Škoda je, da smo pri 1:0 zapravili nekaj priložnosti,« se Fetić ozre na obračun s Francozi. Že dan prej je v hotelu srečal madžarske igralce, s katerimi se pozna že lep čas. Zagotovili so mu, da bodo tudi zadnjo tekmo odigrali korektno in pošteno. Rečeno, storjeno. »Trepetali smo, Madžari so bili neučinkoviti, 5:0 bi morali voditi po desetih minutah, a žoga ni hotela v gol,« opiše naš sogovornik, kako je s soigralci nestrpno čakal konec tekme. »Želim si, da bi turnir elitnega dela gostili kar v Mariboru, pa naj pride madridski Inter z Ricardinhom!« še pristavi Fetić pred žrebom, ki bo 21. oktobra v Nyonu, na sedežu evropske nogometne zveze (Uefa). Do zdaj je bila najvišje v ligi prvakov Litija, ki je v sezoni 2013/2014 prišla na prag preboja na finalni turnir. Ustavila jo je Barcelona, ki je bila pred polno dvorano v Laškem boljša s 3:0. Med 16 najboljših sta se letos uvrstila tudi slovenska reprezentanta Rok Mordej in Kristjan Čujec, ki igrata za zagrebški Nacional.