Zakaj že je Real velik?

Sezono nogometne lige prvakov so odprli tudi klubi v predtekmovalnih skupinah E do H, kjer je bil posebne pozornosti deležen obračun evropskega prvaka Real Madrida in lizbonskega Sportinga. V portugalskem klubu je namreč prvi zvezdnik Reala Cristiano Ronaldo začel svojo bogato kariero, v kateri pri 31 letih ni osvojil le ene samcate lovorike – naslova svetovnega prvaka z reprezentanco. Tokrat je na kultnem madridskem stadionu Santiagu Bernabeu skupaj s soigralci s posebnim spoštovanjem sprejel naslednike pri zeleno-belih. Ti pa so odgovorili s fantastičnim nogometom, saj se prav nič niso ozirali na veličino in moč gostiteljev. Varovanci trenerja Jorgeja Jesusa so bili razigrani, kombinatorni, nepopustljivi v obrambnih nalogah, že na sredini igrišča so tesno pokrivali galaktike in jih prisilili v številne napačne podaje. V 48. minuti je Bruno Cesar vse to kronal z zadetkom, kar je pomenilo alarm za kraljevi balet z dirigentom Zinedinom Zidanom na klopi.



Začelo se je silovito obleganje vrat Ruija Patricia, obramba Sportinga je bila na težkih preizkušnjah, gostitelji pa so kot po tekočem traku zapravljali priložnosti za izenačenje. Tako živčno je bilo vse do 89. minute, ko je kdo drug kot CR7 izvedel fantastični prosti strel in žogo poslal tik ob stičišču prečke in vratnice v mrežo portugalskega moštva. Ronaldo je ostal miren, iz spoštovanja do nekdanjega kluba ni želel proslavljati zadetka v svojem običajnem slogu. »Nisem mogel proslavljati gola. To je klub, ki me je ustvaril takšnega, kot sem. Preveč spoštovanja gojim do njega,« je pozneje pojasnil Ronaldo. Sledil sta le še sodnikov štiriminutni podaljšek in povsem osredotočen napad Reala na zmago. V 93. minuti je evforijo na planetu Real Madrid sprožil Alvaro Morata z zmagovitim zadetkom in s tem potrdil, da je 11-kratni prvak stare celine zmožen še tako na videz nemogočih zasukov. »To je Real Madrid. Takšni zasuki so del mističnosti tega stadiona. Toda to moramo sprejeti kot opozorilo za prihodnost. Ne moremo biti tako mehki, kot smo bili tokrat, saj nas bodo tekmeci pohodili. Zame Sportingova predstava ni bila presenečenje,« je dejal Ronaldo, ki je nekdanjemu klubu iz Lizbone zabil že tri gole v ligi prvakov, veselil se ni niti dveh v dresu Manchester Uniteda. Sicer pa je kapetan Portugalske dosegel že 95. zadetek v ligi prvakov. S tem učinkom je rekorder, konkurent iz Barcelone Lionel Messi se mu je s hat-trickom večer prej približal na devet golov razlike.



Slovenski reprezentant Kevin Kampl je z Bayerjem v Leverkusnu gostil CSKA iz Moskve in iztržil neodločen izid 2:2. Farmacevti so odlično odprli tekmo, po petnajstih minutah so vodili z 2:0 po zadetkih Admirja Mehmedija in Hakana Calhanogluja, Kampl je bil aktiven vso tekmo. Toda čvrsto rusko moštvo je umirilo nemško zasedbo ter še do polčasa izenačilo izid z goloma Alana Džagojeva in Romana Eremenka. Posest žoge je bila na strani Bayerja, a je ostalo pri delitvi točk. Reprezentančni Petar Stojanović je v dresu zagrebškega Dinama doživel visok poraz v Lyonu (3:0), Københaven pa je iztržil pomemben remi v Portu, za danskega prvaka je Benjamin Verbič igral od 69. minute, ko je že bilo 1:1. V sredo zvečer sta preloženo tekmo s torka odigrala tudi udeleženca predtekmovalne skupine C, ki jima je v torek dvoboj preprečil hud naliv. Dan pozenje je Manchester City doma prepričljivo premagal Borussio iz Mönchengladbacha s 4:0. Vsi izidi v skupinah od E do H – skupina E: Tottenham : Monaco 1:2, Bayer Leverkusen : CSKA Moskva 2:2; skupina F: Real Madrid : Sporting Lizbona 2:1, Legia Varšava : Borussia Dortmund 0:6; skupina G: Brugge : Leicester City 0:3, Porto : København 1:1; skupina H: Lyon : Dinamo Zagreb 3:0, Juventus : Sevilla 0:0.