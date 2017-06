Zahovič ujel Billonga, tekmeci bodo prodajali

Že v prvih dneh po osvojitvi 14. naslova državnega prvaka je športni direktor Maribora Zlatko Zahovič začel popolnjevati igralski kader za prihodnjo sezono. Od vijoličnih se stoodstotno poslavlja le 30-letni brazilski štoper Rodrigo Defendi, zamenjavo zanj pa je Zahovič našel v 23-letnem Francozu Jeanu Claudu Billongu, ki je v pravkar končani sezoni poveljeval obrambi velenjskega Rudarja. Billong ni bil edina tarča Mariborčanov, vroča sta tudi Rudarjeva vodilna golgeterja Prve lige Telekom Slovenije, Nigerijec John Mary in Hrvat Dominik Glavina. Ko gre za denar, sta oba napadalca precej zahtevnejši zalogaj, zato je vprašanje, ali se bodo v Ljudskem vrtu spustili v tvegano poslovno operacijo, saj jim nihče ne zagotavlja uvrstitve vsaj v skupinski del evropske lige, kjer bi zaslužili dovolj denarja za kritje visoke odškodnine in debele plače za vsaj enega. Hkrati je na trgu vroč prvi strelec Maribora Luka Zahovič. Če bi ga Štajerci donosno prodali v tujino, bi bil nakup Maryja ali Glavine v Šaleški dolini logična rešitev. Vprašanje je tudi, kaj se bo dogajalo s preostalimi napadalci. Kapetan Marcos Tavares je tako in tako zacementiran v vijolični družini, Milivoje Novaković razmišlja o zaključku kariere, a bi lahko ostal pomemben adut, če bi sprejel nekoliko nižjo plačo. Gregor Bajde se v Mariboru še ni naigral, morda bo zanj prihodnost svetlejša. Tu pa je še uveljavljanje domačega 18-letnega napadalca Žana Celarja.



V prihajajoči sezoni se precej več pričakuje tudi od zvezne vrste, posebno od lanskih novincev Blaža Vrhovca in Aleksa Pihlerja, ki še nista prispevala svojega maksimuma. Zahoviča lahko veseli, da v klubu ostaja neizprosni izraelski vezist Marwan Kabha, ki je že pozdravil poškodbo stegenske mišice in bo očitno še naprej eden ključnih igralcev. Še vedno je velik vprašaj nad prvim igralcem PLTS Daretom Vršičem, ki mu je včeraj potekla pogodba z Mariborom, ni pa bil pripravljen sprejeti skromnejših pogojev za podaljšanje sodelovanja. Ponudbo prvaka ima še vedno na mizi, toda ozira se po tujini in boljšem zaslužku pri 32 letih. Če odide Vršič, bo Maribor izgubil glavnega kreativca, v slačilnici pa zdaj ni igralca takšnega kalibra, razen če bi v novi sezoni eksplodiral Pihler, Dino Hotić ali Damjan Bohar. Po Billongu bi torej lahko izpod Kalvarije pričakovali še vest o vsaj dveh težkokategornih okrepitvah, če nameravajo vijolični v kvalifikacije za ligo prvakov kreniti močnejši. Startali bodo v 2. krogu (11. in 18. julij), kjer bodo med nosilci. Takšen status bodo imeli tudi v 3. krogu, če se bodo tja uvrstili. Medtem bodo preostali trije slovenski predstavniki (Gorica, Olimpija in Domžale) začeli v 1. krogu kvalifikacij za evropsko ligo (29. junij in 6. julij). Olimpija in Domžale bodo imele status nosilca, Goričani pa so v drugem bobnu in bodo zato imeli še zahtevnejšo nalogo. Upoštevati velja, da bodo v prihodnjih dneh skoraj zanesljivo izgubili katerega od ključnih igralcev, vratarja Gregorja Sorčana, štoperja Matijo Bobna, vezista Rifeta Kapića... Še največ prometa se ponovno obeta pri Olimpiji, kjer naj bi danes Hrvata Igorja Bišćana uradno imenovali za glavnega trenerja, sledili bodo odhodi in prihodi igralcev. V Domžalah ne gre pričakovati revolucije, čeprav imajo tačas kar štiri reprezentante. Najbolj vroč je bočni branilec Jure Balkovec, ki pa je menda predrag tako za Maribor kot Olimpijo.