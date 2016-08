Zahovič ob debiju junak mariborske zmage

CELJE, KIDRIČEVO – Nogometaši Maribora so v tekmi 7. kroga 1. SNL premagali Celje s 3 : 0. Maribor je povedel na začetku drugega polčasa z avtogolom Janeza Piška. V 72. minuti je zadel Sunny Omoregie, končni izid pa je takoj po vstopu v igro postavil povratnik Luka Zahovič. V naslednjem krogu Maribor 10. septembra gosti Radomlje, Rudar pa isti dan Celjane.

Aluminij – Rudar 0 : 3

Velenjčani so dosegli tretjo zmago v tej sezoni, po zmagoslavjih nad Koprčani in Ljubljančani so na kolena položili tudi tekmece iz Kidričevega. V 37. minuti so izbranci gostujočega trenerja Slobodana Krčmarevića povedli z golom Johna Maryja, nato pa so v 47. in 52. minuti dosegli še dva zadetka. Najprej je gostitelje v črno zavil strelec prvega gola Mary, tretjega pa je dosegel Mitja Lotrič.

lestvica:

1. Gorica 7 5 0 2 11 : 6 15

2. Olimpija 7 4 1 2 10 : 6 13

3. Luka Koper 7 4 0 3 7 : 6 12

4. Domžale 7 3 2 2 11 : 9 11

5. Maribor 7 3 2 2 10 : 7 11

6. Rudar 7 3 1 3 9 : 7 10

7. Krško 7 2 3 2 7 : 10 9

8. Celje 7 2 1 4 6 : 9 7

9. Aluminij 7 2 1 4 9 : 12 7

10. Radomlje 7 0 3 4 5 : 13 3