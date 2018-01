Zahović na tujem našel mladega Slovenca

LJUBLJANA – Devetnajstletni napadalec mlade slovenske reprezentance (do 21 let) Jan Mlakar je pred tremi leti kot mladinec Domžal odšel s trebuhom za kruhom v Fiorentino, ob Kamniški Bistrici pa so zanj pokasirali kar milijon evrov odškodnine. Mlakar je zablestel v mladinski vrsti vijoličnih iz Toskane, preboj v člansko zasedbo pa mu vendarle ni uspel. Jeseni so ga Firenčani posodili drugoligašu Venezii, ki jo vodi nekdanji italijanski reprezentant Filippo Inzaghi.

Ta slovenskemu talentu ni namenil tako rekoč niti minute na igrišču, zato je moral njegov agent Amir Ružnić ukrepati v dobro razvoja kariere svojega klienta. Ker je tako rekoč klubski menedžer slovenskih prvakov izpod Pohorja, sta s športnim direktorjem Zlatkom Zahovićem hitro našla rešitev, ki bi lahko pomenila nov zalet v karieri mladega, še neuveljavljenega golgeterja na članski ravni. Mlakar je z Mariborom podpisal štiriinpolletno pogodbo, če pa bo hitro strelsko eksplodiral v Ljudskem vrtu, ga bo lahko Zahović že pred potekom pogodbe zlahka unovčil za večmilijonski znesek. »Jan je eden najperspektivnejših igralcev v samostojni Sloveniji. Verjamem, da bo pri nas zgodba o uspehu. Dobrodošel v Mariboru in srečno,« je novinca napovedal Zahović in dodal, da Maribor za Mlakarja ni plačal odškodnine, ampak bosta kluba sodelovala pri njegovem nadaljnjem razvoju. Po domače: kluba si bosta delila zaslužek ob njegovem prestopu v tujino ali pa bo Jan celo spet član Fiorentine. Zahović je še dejal, da zna še kdo zapustiti Ljudski vrt. Najbolj vroč je napadalec Jasmin Mešanović. Novi up Maribora Mlakar pa je izjavil: »Komaj čakam na treninge in tekme v dresu Maribora. Z veseljem sem prišel v Ljudski vrt, saj vem, kaj ta klub pomeni v Evropi, kako se tu dela.«

V zadnji prijateljski tekmi so Mariborčani remizirali z madžarskim prvoligašem Haladašem (1:1). Nelagodje povzročajo težave s poškodbami. Na novo sta odstotna novi štoper Saša Ivković in levi bočni branilec Mitja Viler. »Skrbi me predvsem spoznanje, da sta Viler in Ivković poškodovana ter da ju čaka dolgotrajnejše okrevanje. Tokrat je manjkal tudi Aleks Pihler, ki je dobil udarec in bo hitro nazaj. Martin Milec se je že vrnil, čakamo še na vključitev Luke Zahovića, pozitivna novica pa je, da je Aleksander Rajčević že bil na igrišču in delal z žogo. Ne moremo pa biti povsem zadovoljni, saj bosta Viler in Ivković, žal, manjkala dalj časa,« je pojasnil trener Darko Milanič. Vijolični bodo imeli jutri test z avstrijskim regionalnim ligašem Weizom, v ponedeljek pa se bodo za dva tedna odpravili v turški Belek, kjer bodo imeli pet pripravljalnih tekem.