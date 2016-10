Zahovič kot Katanec: Spet pozitivna energija

Po dveh izvrstnih reprezentančnih večerih Stožice še naprej ostajajo prizorišče nogometnega spektakla. Ta konec tedna se bo namreč s 13. krogom nadaljevalo državno prvenstvo v Prvi ligi Telekom Slovenije, skoraj vsa pozornost pa bo namenjena derbiju med vodilno Olimpijo in drugouvrščenim Mariborom. Dva največja slovenska kluba se bosta pomerila v soboto ob 20.30, upravljavci stadiona bodo naredili vse, da bo travnata površina omogočala vrhunsko predstavo zeleno-belih in vijoličnih. Oboji so imeli v izbrani vrsti po dva svoja člana, barve Maribora sta zastopala Milivoje Novaković in Aleks Pihler, Olimpijo pa Rok Kronaveter, strelec zmagovitega zadetka proti Slovaški, in Miha Zajc. Pihler in Zajc nista dobila priložnosti za igro, Novaković je vstopil s klopi na prvi tekmi, Kronaveter pa na obeh. To so bili tudi edini igralci iz PLTS v nacionalnem moštvu.



Statistika kaže, da Mariborčanom stadion v Stožicah ugaja, saj so tam proti Olimpiji šestkrat zmagali, šestkrat iztržili remi in le dvakrat izgubili, če upoštevamo 12 prvenstvenih in dva pokalna obračuna od leta 2010. V prejšnji sezoni, ko je Olimpija osvojila naslov prvaka, je štajersko moštvo v glavnem mestu jeseni igralo neodločeno 2:2, spomladi pa zmagalo z 2:1. Zato nič kaj pompozno ne deluje napoved športnega direktorja podprvaka Zlatka Zahoviča: »Gremo po zmago!« Prvi strelec slovenske nogometne reprezentance je z obiskovalci klubske spletne strani delil svoje pozitivne občutke po lepih in uspešnih predstavah Slovenije v Stožicah: »Derbi je derbi. Največji dogodek slovenskega klubskega nogometa, ki ga pričakujemo po dveh odličnih tekmah reprezentance, ko je nogometno ozračje na vrhuncu. Ni dvoma, da nas čaka še en praznik nogometa. Mi smo v veliki seriji, v osmih tekmah imamo sedem zmag in en neodločen rezultat. V klubu že dolgo ni bilo tako pozitivne športne energije in takšnih rezultatov. Ekipa B zmaguje v nizu, mladinci so prvi, kadeti drugi in smo vodilni na skupni lestvici. Imamo res zdravo, športno vzdušje in komaj čakamo nadaljevanje sezone z derbijem. Znano je, da Maribor velike tekme igra na visoki ravni.« To je odgovor Zahoviča na številna ugibanja o tem, kaj se dogaja v Ljudskem vrtu, potem ko je trener Darko Milanič na začudenje vseh zapustil novinarsko konferenco kljub zmagi proti Domžalam (3:1), ne da bi komentiral dogajanje, čez nekaj dni pa je pred kamero nacionalne TV pojasnjeval zapleten odnos z navijači. Če Maribor izgubi derbi v Ljubljani, bo za Olimpijo zaostajal že sedem točk, Viole in njegovi drugi privrženci pa ne bodo najboljše volje.



V ljubljanskem taboru bi radi nadaljevali zmagoviti niz pod vodstvom trenerja Luke Elsnerja, ki so ga začeli v 8. krogu. Med drugim so med reprezentančnim odmorom krepili moštveni duh v adrenalinskem parku, opravili pa so tudi mini priprave v novi pripravljalni bazi v Termah Čatež. »Spodbudna novica je, da se bosta v kratkem moštvu priključila tudi Danijel Miškić in Aris Zarifović, ki sta imela določene zdravstvene težave, večjih tovrstnih nevšečnosti pa na vso srečo nimamo. Glede na pristop in motiv, ki ju fantje vseskozi kažejo na treningih, sem prepričan, da bomo v nadaljevanje jesenskega dela sezone vstopili zelo dobro pripravljeni,« je prepričan Elsner.



Navodila za gledalce



Pred sobotnim derbijem med Olimpijo in Mariborom bo Stožicah in okolici spremenjen prometni režim. Zaradi dveh cirkuških predstav v dvorani Stožice na isti dan je na avtocesti, obvoznici in drugih cestah predvidena velika gneča. Organizatorji obiskovalcem tekme priporočajo uporabo javnega mestnega prevoza, z vstopnico za tekmo je prevoz z avtobusi LPP tri ure pred tekmo in po njej brezplačen. Sicer so za osebna vozila predvidena javna parkirišča v bližini stadiona (Kranjčeva ulica, POP TV, Žale, Nove Žale, ekonomska fakulteta, fakulteta za družbene vede, WTC, Modri kvadrat …). Tudi tokrat bodo vstopnice personalizirane, kar pomeni, da bo vstop na stadion mogoč le z vpisanimi podatki in priloženim osebnim dokumentom.