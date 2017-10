Zadnja Katančeva bitka s tekmeci in sovražniki?

LONDON – Ne glede na razplet sinočnje tekme med Anglijo in Slovenijo ter med Škotsko in Slovaško v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, kjer štiri reprezentance odločajo o končni razvrstitvi pri vrhu skupine F, se lahko posvetimo selektorju slovenske izbrane vrste Srečku Katancu, ki je s svojim slogom vodenja nacionalnega moštva spet razdelil domačo javnost. V njegovem prvem mandatu v vlogi selektorja med letoma 1998 in 2002, ko je Slovenijo popeljal na EP 2000 in SP 2002, mu je pri tem pomagal Zlatko Zahovič s svojim znamenitim izpadom v Južni Koreji in predčasnim prisilnim odhodom iz reprezentance. V svojem drugem selektorskem mandatu (od 31. decembra 2012) se je Katanec navidezno znebil »notranjih sovražnikov«, saj se je vratar Samir Handanović reprezentančno upokojil, Josip Iličić pa se je po uporu vendarle uklonil avtoriteti šefa in se postavil v službo izbrane vrste. Potem je prišel na vrsto Kevin Kampl, s tremi milijoni letne plače in odškodnino 20 milijonov evrov za prestop iz Bayer Leverkusna v Leipzig najbolje plačani slovenski as, s katerim se je zgodil veliki trk. Kampl je z občasnim samoizločanjem iz reprezentance pomagal Katancu, da ga je prekrižal kot nelojalnega in tistega, ki vnaša nemir v slačilnico Slovenije. Na začetku septembra je Katanec v Trnavi javno napovedal, da bo po tekmi z Litvo, ki je sledila tri dni pozneje, pojasnil nevpoklic Kampla, a si je potem premislil.

Na predstavitvi moštva za včerajšnjo tekmo z Anglijo v Londonu in nedeljsko s Škotsko v Stožicah, ki bo tako ali drugače zgodovinska zanj in za zdajšnje moštvo, je Srečko Nacionale (še enkrat) glavnega sovražnika reprezentance prepoznal v medijih. Namesto da bi se elegantno izognil izzivalnim vprašanjem, če hočete provokacijam nekaterih kolegov, se je spet spustil v verbalno akrobacijo, ki škodi ugledu reprezentance in Nogometne zveze Slovenije. Niti na predvečer tekme na kultnem Wembleyju, kamor je pripeljal svoje bojevnike z namenom, da bi odigrali zgodovinsko tekmo in premagali Anglijo ter podaljšali upanje na uvrstitev na SP v Rusiji, ni mogel biti miren v odnosu do slovenskih medijev. »Za slovenske medije imamo mi lažjo tekmo kot Angleži,« je pojasnil otoškim kolegom, ki so ga vprašali tudi, ali čuti poseben pritisk pred zahtevnim dvobojem in kako bo ta vplival na njegovo prihodnost. »Zdaj so medijski pritiski večji kot pred 15 leti. Več se zahteva. A to ne vpliva na moje delo in na mojo prihodnost,« je odvrnil 54-letni Katanec. Njegova pogodba z NZS se bo iztekla s koncem kvalifikacij za SP. Če se Sloveniji ne bo uspelo uvrstiti v dodatne kvalifikacije, bo v nedeljo v Stožicah priložnost za njegovo dostojno slovo po štirih letih in devetih mesecih drugega selektorskega mandata.