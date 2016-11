Za zmago v Sredozemlju v igri tudi kapetan Cesar

Na vrhunsko pripravljenih igriščih Nacionalnega nogometnega centra na Brdu pri Kranju selektor Srečko Katanec s svojimi sodelavci in igralci snuje taktični načrt, po katerem bi v 4. krogu kvalifikacij za uvrstitev na svetovno prvenstvo s čim manj zapleti premagali zasedbo Malte na njenem terenu. V slovenski vrsti ni velikih negotovosti, čeprav zaradi poškodb in kazni manjka kopica stalnih članov izbrane vrste (Kevin Kampl, Aljaž Struna, Robert Berić, Roman Bezjak in Bojan Jokić). Po drugi strani pa napeti kot puške prve igralne minute v izbrani vrsti pričakujejo Dejan Trajkovski, Andraž Šporar, Antonio Delamea Mlinar, Gregor Sikošek in Aleks Pihler. Morda jih ne bodo dočakali v Sredozemlju v petek, 11. novembra, zagotovo pa tri dni pozneje, v ponedeljek, 14. novembra, ko bo Slovenija odigrala še prijateljsko tekmo s Poljsko v Wroclawu.

