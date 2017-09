Z Ljubljanskega gradu po kolajno v Stožice

LJUBLJANA – Slovenska futsal reprezentanca je pred dnevi končala uvodne priprave, v mislih igralcev pa je evropsko prvenstvo, ki se bo v našem glavnem mestu začelo čez 123 dni. Danes točno ob 12. uri pa bo na Ljubljanskem gradu potekal žreb skupin za ekipe, ki se bodo pomerile v dvorani v Stožicah. Na prvenstvu stare celine jih bo igralo 12, prva pa si je nastop zagotovila prav Slovenija, preostale so šle skozi kvalifikacijsko rešeto.

Francozi prvič

Kot zadnji so si vozovnico za EP priigrali Francija, Srbija, Romunija in Poljska. Prvič po letu 1999 na zaključnem turnirju ne bo Čehov, Francozi so si prek Hrvatov zagotovili sploh prvi nastop na evropskem prvenstvu. Poleg omenjene četverice bodo na euru 2018 igrali še Slovenija, Španija, Portugalska, Italija, Rusija, Azerbajdžan, Ukrajina in Kazahstan. To bo zadnje prvenstvo, ko bo sodelovalo ducat zasedb, prihodnjič jih bo že 16.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«