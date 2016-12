Z Branetom Oblakom še danes premlevata smolo iz boja za mundial

LJUBLJANA – Ko starejšim ljubiteljem nogometa omenimo Jožeta Prelogarja, bodo tisti z boljšim spominom takoj omenili njegove bombe iz prostih strelov, ki jih je pošiljal v nasprotnikove mreže. In jasno, to je eden od tistih nogometašev, ki so igrali za oba največja slovenska kluba: Olimpijo in Maribor. S 57-letnim Litijanom smo v prijetnem klepetu obujali spomine na igralske čase in načeli tudi trenerske zgodbe, ki ga zaposlujejo danes. »Takrat, ko sem začenjal nogometno pot, je bil cilj vsakega mladega nogometaša, da nekoč igra za Olimpijo, pri tem pa ni bilo pomembno, ali si bil iz Trbovelj, Litije ali pa si igral v Ljubljani za Svobodo z Viča ali Slovana. Olimpija je bila naš največji klub, sam pa sem bi od nekdaj zelen pod kožo. Kot pionirček sem sanjal, da bom nekoč oblekel dres Olimpije. V Litiji smo bili jugoslovanski prvaki med pionirji, bili smo prvi iz Slovenije s tem naslovom. Od znanih igralcev je bil takrat z mano v ekipi tudi Darko Domadenik. Sredi 70. let so se uveljavili razvpiti znani portoroški sklepi, s katerimi so reorganizirali slovenski šport. Tako je zaživela tudi reprezentanca Zasavja, za katero sem igral že pri 16 letih. Kariera se je začela vzpenjati, z 18 leti sem iz Litije odšel k velenjskemu Rudarju, ki je takrat igral v drugi jugoslovanski ligi. Igral sem zelo dobro, bil sem tudi eden od najboljših strelec v ekipi. Opazili so me pri Olimpiji, ki jo je takrat vodil trener Vukašin Višnjevac. V Ljubljano so ob meni povabili še Janeza Hudarina. Z njim sva bila tako rekoč edina Slovenca v moštvu Rudarja,« je pot do začetkov v Olimpiji opisal Prelogar.



Iz Olimpije v Maribor in nazaj



V Ljubljani se je začela krčevita borba za mesto – pozor! – v ekipi, kaj šele za časovne drobtinice na igrišču. »Resnično smo se borili za mesto na rezervni klopi. Sam sem debitiral v Tetovu, tamkajšnji klub je bil novi prvoligaš. Predstavljajte si, kakšna konkurenca je bila, če so bili ob meni na klopi še Marko Elsner, Peter Ameršek, Jani Pate, Darko Domadenik in Janez Voljč. Če si dobil minute v igri, je bilo fantastično,« je priljubljeni Logi opisal strašansko konkurenco pri zeleno-belih, ki je bila takrat pojem v prvi jugoslovanski ligi. Ker ni dobil dosti priložnosti, je leta 1983 sprejel ponudbo Maribora, ki je igral v drugi jugoslovanski ligi. »Izpadali smo iz druge jugoslovanske lige v slovensko in se vračali. Čutile so se posledice afere Žoga (odkritje črnega fonda za plačilo igralcev, op.p), denarja ni bilo. Takrat sem že imel družino. V Mariboru sem se uveljavil, z Matjažem Kekom sva bila med najboljšimi strelci. V tistem obdobju sem dosegel rekord 34 golov v eni sezoni slovenske lige, na eni tekmi sem jih dosegel sedem. S Kekom sva se izmenjevala pri izvajanju prostih strelov z velike razdalje. Kdor je pač bil bolj razpoložen, je vzel žogo, in padali so goli.«

