Vrtoglava kazen Mariboru zaradi nasilja in nestrpnosti

BRDO PRI KRANJU – Znan je epilog prvenstvenega derbija med Olimpijo in Mariborom, ki je bil 15. oktobra odigran v Ljubljani. Domača Olimpija bo zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev morala plačati 3400 evrov. Slabše jo je odnesel nogometni klub iz Maribora, saj mu je disciplinski sodnik izrekel kazen 15.000 evrov. Disciplinski sodnik NZS je danes namreč sprejel disciplinske ukrepe po omenjeni tekmi. Mariborčani so se na zelenici sicer veselili zmage s 3 : 1, kar nekaj glavobola pa jim je prineslo vedenje njihove organizirane navijaške skupine.

Na tekmi je prišlo do večkratnega kršenja predpisov NZS, zato je disciplinski sodnik izrekel sankcije proti obema kluboma. Domača Olimpija bo zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev, v katero sodi žaljivo vzklikanje nasprotni ekipi, žaljivo izražanje o sodniku tekme, škoda na stolih ter večkratno prižiganje večje količine bakel (in ob upoštevani predkaznovanosti), kaznovana z globo 3400 evrov.

Slabše pa jo je odnesel mariborski klub, proti kateremu je disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije (NZS) izrekel kazen v treh delih. Nogometaši gostov so prejeli šest rumenih kartonov, zaradi česar bo klub oglobljen s 360 evrov, ta kazen pa je neprimerljiva s tisto, za katero so poskrbeli najzvestejši navijači mariborskega kluba.

Bakle, pirotehnika, prekinitev tekme, poškodbe ljudi

Ti so večkrat poskrbeli za množično prižiganje bakel in drugih pirotehničnih sredstev, ki so povzročila več zelo močnih detonacij. Člani navijaške skupine so z metanjem bakel na igralno površino poskrbeli tudi za prekinitev tekme, znesli so se še nad stoli in sanitarijami stožiškega stadiona, žaljivo pa so vzklikali tako proti nasprotni ekipi kot proti NZS. Tako je disciplinski sodnik nogometnemu klubu Maribor izrekel kazen zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijaške skupin ter izražanja nasilja in nestrpnosti, ob upoštevanju predkaznovanosti, 15.000 evrov.

Ker pa je poškodbe zaradi uporabe pirotehnike, predvsem v obliki opeklin, utrpelo več oseb, ob tem pa sta bila ogrožena tudi zdravje in varnost vseh akterjev na igrišču (gostujoča navijaška skupina je kar osemkrat odvrgla bakle na igrišče), je disciplinski sodnik NZS poleg enotne denarne kazni nogometnemu klubu Maribor izrekel tudi pogojno kazen igranja na dveh domačih prvenstvenih tekmah brez prisotnosti gledalcev na severni in južni tribuni. Kazen se ne bo izvršila, če člani organizirane navijaške skupine v preostalem delu sezone 2016/17 ne bodo storili podobnega ali težjega prekrška v obliki uporabe pirotehničnih sredstev.

»Žal je epilog derbija med Olimpijo in Mariborom kljub kvalitetni predstavi na zelenici, odličnemu obisku in izjemnim številkam TV-gledanosti, ponovno poskrbel za negativen predznak, zaradi neodgovornega ravnanja svojih navijaških skupin pa sta najkrajšo potegnila oba kluba in tudi slovenski nogomet,« so ob tem v izjavi za javnost zapisali pri krovni nacionalni nogometni organizaciji.