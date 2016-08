Vrnil se je Luka Ekspres

MARIBOR – Pozor, Luka Zahovič je vzel zalet za nov vzpon v karieri. Dvajsetletni napadalec Maribora se je vrnil z enoletne misije pri nizozemskem Heerenveenu, kjer se ni mogel uveljaviti, zato so ga severnjaki poslali nazaj v Ljudski vrt na dodatno usposabljanje. Mlajši Zahovič je pošteno zavihal rokave in se strelsko mobiliziral. Na prvi tekmi po vrnitvi med vijolične je v 7. krogu Prve lige Telekom Slovenije v dvoboju s Celjem v igro stopil kot rezervist ter zabil gol za končni izid 3:0 po vsega 15 sekundah igre.

Celjsko obrambo je z avtogolom najprej preluknjal kar domači fant Janez Pišek, ki je nespretno posredoval z glavo, drugi gol za podprvake pa je pred 2000 gledalci na Areni Petrol zabil Sunny Omoregie, še v prejšnji sezoni član Celja. »Lep začetek, upam, da bo imel Luka takšnih trenutkov čim več,« je bil trener Maribora zadovoljen z ekspresnim učinkom mladega napadalca in prepričljivo zmago. Zdaj lahko na treningih spremlja še ostrejši boj med napadalci za položaj v udarni enajsterici, ob Zahoviču so tu še Milivoje Novaković, Marcos Tavares, Gregor Bajde in Omoregie. Strinjali se boste, gre za atomski napad, ki pa v tej sezoni še ni pokazal tega, kar se od njega pričakuje. Morda dogajanje v Celju pomeni prelomnico za Mariborčane, ki so si morali hitro opomoči po grenkem izpadu v play offu za evropsko ligo z azerbajdžansko Gabalo. Osvojitev naslovov državnega in pokalnega prvaka je zdaj edini sveti cilj za Maribor, ki ga navijači s težkim srcem gledajo na 5. mestu lestvice PLTS.

Slovenski nogometni prvoligaši imajo zdaj nekaj več časa za pripravo na tekme 8. kroga, ki bodo zaradi kvalifikacij za svetovno prvenstvo na sporedu šele 10. septembra. Pari so: Luka Koper – Krško, Maribor – Radomlje, Rudar – Celje, Domžale – Aluminij, Olimpija – Gorica.