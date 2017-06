Vratar Jurjević (27) preminil po tekmi

ZADAR – Otožna in šokantna vest prihaja iz Zadra. Antonio Jurjević (27) je sinoči preminil po tekmi malega nogometa. Mladenič, nogometni vratar, je sicer branil barve več klubov druge in tretje hrvaške nogometne lige.

Njegova brata Karlo in Josip nosita dres Zadra. »Ne vemo točno, kako je Antonio preminil. Slišal sem, da je umrl praktično v snu in to od zastoja srca,« so za 24sata povedali igralci zadrskih malonogometnih klubov.

V šoku sem. Antonio je v petek branil na malonogometnom turnirju Sv. Ante v OŠ Smiljevac, ko je zvečer odšel domov, je potožil da se počuti slabo in odšel spat. Naslednje jutro ga je če našel mrtvega. po vsej verjetnosti ga je izdalo srce, je še rekel predsednik NK Zadra Svetko Ćustić za Večernji list.