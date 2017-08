Viler in Bohar prepričala Katanca

BRDO PRI KRANJU – Selektor slovenske nogometne reprezentance Srečko Katanec, ki je navdušen nad uspehom Maribora, na tekmi v Ljudskem vrtu pa ni bil »zaradi osebnih razlogov,« je pred kvalifikacijskima tekmama za SP 2018 s Slovaško 1. septembra v Trnavi in Litvo 4. septembra v Ljubljani predstavil nekoliko spremenjeno zasedbo v primerjavi z zadnjimi. Junaka uvrstitve vijoličnih v ligo prvakov Mitja Viler (leta 2014 je bil zgolj rezervist) in Damjan Bohar (ima 31 minut na prijateljski tekmi iz istega leta) sta spet prepričala Katanca, ki je povabil še dva debitanta, štoperja Matijo Bobna (Rostov) in vezista Jana Repasa, ki je sinoči odigral zadnjo tekmo za Domžale in se preselil v francoski Caen. Korenito je spremenjena napadalna vrsta, saj Roman Bezjak (Darmstadt) in Robert Berić (St.-Etienne) ne igrata za svoja kluba. »Poklicali smo tiste, ki vsaj nekaj ali pa malo igrajo. Nimam drugega komentarja. Tako je pač z Berićem in Bezjakom. Ne morem več klicati igralcev, ki ne igrajo v svojih klubih. Ne morem pričakovati, da bi pri nas dosegala gole. V mislih sem imel tudi Patrika Elerja (Nancy, op. p.), ki pa v zadnjem obdobju prav tako ne igra stalno. S tem kadrom moramo storiti vse, da se približamo Rusiji,« je dejal Katanec teden dni pred tekmo na Slovaškem. Od napadalcev povratnikov Tima Matavža (Vitesse) in Andraža Šporarja (Arminia Bielefeld) pričakuje, »da treseta mreže že na treningih, pa potem proti Slovaški in Litvi. S tem bi bil zadovoljen, kakor tudi vsi navijači Slovenije.«

Selektor Slovaške Jan Kozak je prav tako že razkril svoje adute za obračun s Slovenci. Posebnih presenečenj ni, na voljo ima najmočnejšo zasedbo z Marekom Hamšikom (Napoli), Martinom Škrtelom (Fenerbahče), Milanom Škriniarom (Inter), Tomašom Hubočanom (Olympique Marseille) in drugimi. Tudi selektor Litve Edgaras Jankauskas bo imel po trenutnih informacijah v Ljubljani na voljo vse najboljše može. Vrstni red v skupini F po šestih tekmah: Anglija 14 točk, Slovaška 12, Slovenija 11, Škotska 8, Litva 5, Malta 0. Oktobra se bodo Slovenci pomerili še z Angleži v gosteh in s Škoti doma.