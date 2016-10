Vikendov TV-namig: Slovenija – Anglija, TVS 2 ob 20.00

Kvalifikacije za SP 2018: Slovenija – Anglija. Komentator: Ivo Milovanovič. Prenos iz Ljubljane.

Slovenska nogometna reprezentanca se bo z angleško pomerila v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo leta 2018. Po sobotni zmagi proti Slovakom z 1 : 0 bodo Slovenci v Stožicah igrali z nasprotnikom, ki ga še nikoli niso premagali. Anglija je sicer v soboto ugnala Malto z 2 : 0.

Selektor Srečko Katanec je takole ocenil današnjo tekmo: »Nikogar se nam ni treba bati, v tekmi s Slovaško smo opravili velik posel. Toda previdnost je mati modrosti. Anglija je po vseh merilih boljša od Slovaške, v dvoboju z nami bo absolutni favorit in tega ne more spremeniti prav nič. To ne pomeni, da ne bomo želeli zabiti najmanj enega gola – naš osnovni cilj bo namreč zabiti gol Angležem. Dobro smo se odpočili, kolikor je to možno v dveh dneh, pripravljeni smo na boj za vsak meter igrišča in vemo, kaj nas čaka.«