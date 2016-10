Vikendov TV-namig: Olimpija : Maribor, Kanal A ob 20.00

Olimpija : Maribor. Prva liga Telekom Slovenije. Prenos iz Ljubljane.

Vrhunec slovenske klubske nogometne jeseni bo v Stožicah, kjer bo Olimpija branila prednost štirih točk pred Mariborom. Oba rivala sta se v prejšnjih tednih izkazala s serijo dobrih rezultatov, zato se obeta prava nogometna poslastica.

Prejšnji derbi, pred 14 dnevi v Mariboru, se je končal 1 : 1.

Trener Olimpije Luka Elsner je takole komentiral napovedi, da je favorit Olimpija: »Derbiji so posebne tekme. Za njih velja, da ne šteje nič, kar je bilo pred njimi. Naše prednosti so domače igrišče, navijači in samozavest, vloga favoritov pa ne pomeni prav veliko.«

Mariborski športni direktor Zlatko Zahović pa je takole poudaril odlike Maribora: »Velike tekme sodijo k velikim klubom in teh smo v zadnjem desetletju odigrali precej več kot naš tekmec. Izkupiček je temu primeren. V soboto je novo poglavje, v katerem želimo biti samozavestni, ampak ne vzvišeni.«