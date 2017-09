Vijolično sporočilo Spartaku: Naš edini cilj je zmaga

MARIBOR - Liga prvakov je spet tu! Ljudski vrt je znova dočakal gostovanje evropske klubske nogometne elite, prvi gost vijoličnih v skupini E, kjer sta še Liverpool in Sevilla, bo drevi ob 20.45 ruski prvak Spartak iz Moskve. Mariborčani imajo za sabo klavrno generalko s Celjem v državnem prvenstvu (0:0), toda v LP bodo igrali precej bolj motivirano. Trener Darko Milanič je včeraj sporočil: »Jasno je, da komaj čakamo. Tudi pri fantih čutim, da smo vsi pozitivno vznemirjeni. Tekma je pred vrati, za nekatere izkušenejše ne bo prva v ligi prvakov, za nekatere bo. Super je, da se to doživi. Kot trener bom jutri prvič v tej vlogi, zato sem zelo zadovoljen, da se mi je ponudila takšna priložnost.« Priložnosti za igro za zdaj še ne bosta dočakala poškodovana napadalec Luka Zahovič in vezist Dare Vršič. Glavni kreativec tako ostaja Valon Ahmedi. »Valon Ahmedi je v zelo dobrem stanju, čeprav nekaj časa ni igral, a je tudi to dobrodošlo. Prej je imel veliko tekem, doživel veliko novega, ta odmor pa mu je dobro koristil, videl sem ga zelo zelo dobrega,« Milanič spodbuja novopečenega reprezentanta Albanije za odkrit napad na zmago.



Spartak je bledo startal v rusko državno prvenstvo, po devetih krogih je na sredini lestvice z desetimi točkami; ima jih pet manj kot vodilni Zenit iz Sankt Peterburga. Italijanski strateg Massimo Carrera se najraje zateče k osnovni postavitvi 3-5-2, kjer sta v konici napada nevarna Nizozemec Quincy Promes in Brazilec Luiz Adriano, med najpomembnejšimi možmi pa so še en Brazilec Fernando ter ruska reprezentanta Denis Glušakov in Dmitrij Kombarov; vsi operirajo na sredini igrišča. »Ker nismo pri nasprotnikih v slačilnicah in na igrišču, ne vemo, kako bodo igrali. Letos so že nekajkrat igrali s tremi, štirimi, petimi branilci, a smo pripravljeni tudi na to, to smo uigravali. Večino časa, odkar imajo tega trenerja, igrajo s štirimi, mi pa smo pripravljeni na eno in na drugo različico,« zagotavlja Milanič, ki ga verjetno še najbolj skrbi učinkovitost napadalcev. Z izjemo kapetana Marcosa Tavaresa na evropski sceni sta Jasmin Mešanović in Gregor Bajde v slabi strelski formi, Martin Kramarič še mora eksplodirati.

»Za to smo se trudili vse leto, komaj čakamo prvo tekmo doma. To je zelo dobro, da smo tu na našem igrišču skupaj z našimi navijači. Mislim, da je to prednost. Naredili bomo vse, da zmagamo na prvi tekmi, to je naš cilj prav na vsaki. Verjamem, da bomo skupaj s soigralci našli pravi način, da zabijemo gol,« napoveduje Tavares, ki se zaveda, da ima njegovo moštvo ta čas močnejšo obrambo kot napad. Pa tudi evropske izkušnje, bogato taktično kulturo, pragmatičnost v igri in poln LV z 12.400 gledalci (med njimi bo okrog 800 Rusov).

Tekmo bo sodil razvpiti Nemec Deniz Aytekin, ki je v lanski sezoni pomagal Barceloni, da je v osmini finala proti PSG nadoknadila zaostanek 0:4 in doma zmagala s čudežnih 6:1. Naj se nocoj zgodi vijolični podvig, čeprav bo na drugi strani stal 10-kratni ruski prvak in 12-kratni šampion nekdanje Sovjetske zveze. Preostali današnji pari: Liverpool - Sevilla, Šahtar Donjeck - Napoli, Feyenoord - Manchester City, Leipzig - Monaco, Porto - Bešiktaš, Tottenham - Borussia Dortmund in Real Madrid - Apoel.



Tretjič v ligi prvakov Maribor se je prvič uvrstil v ligo prvakov v sezoni 1999/00 pod vodstvom trenerja Bojana Prašnikarja. V skupinskem delu so se pomerili z Bayerjem iz Leverkusna, Laziem iz Rima in Dinamom iz Kijeva, ki so ga v gosteh premagali z zadetkom Anteja Šimundže, druge tekme pa so izgubili. Šimundža je bil trener vijoličnih, ko so se v sezoni 2014/15 še drugič uvrstili v skupinski del LP. Tekmeci so bili Chelsea, Schalke in Sporting. Maribor je iztržil neodločene izide (vsi 1:1) s Chelseajem in Sportingom doma ter Schalkejem v gosteh.