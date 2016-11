Vijolični že praznično, zmaji iščejo rezerve

Maribor je dobil boj za točke državnega prvenstva po polovici tekmovanja v sezoni 2016/17, na jesenskega prvaka pa bomo morali počakati do 11. decembra, saj so na sporedu še trije krogi. Že danes bodo prvoligaši igrali tekme 19. kroga, v središču pozornosti pa sta vodilna kluba, tokrat oba v vlogi gostiteljev kot zadnji vikend. Maribor se bo v Ljudskem vrtu udaril z Luko Koper, ki jo je v tej sezoni že dvakrat premagal; v 1. krogu v LV je bilo 1:0, v 10. krogu pa so bili vijolični boljši od kozličkov na Bonifiki z izidom 2:1. Četa trenerja Darka Milaniča v Prvi ligi Telekom Slovenije poraza ne pozna že na dvanajstih zaporednih tekmah, v tem obdobju je slovenski podprvak iztržil neodločena izida v Velenju in Kidričevem, vse preostale tekme pa je dobil. Štajerci so nazadnje zmleli Posavce iz Krškega s štirimi zadetki že v prvem polčasu in uživali tudi v zavidljivem obisku na tribunah (3500 ljudi): »Navijači so nas še bolj začutili kot na prejšnjih tekmah, če se lahko tako izrazim. Verjamem, da bo danes spet veliko ljudi na tribunah. Z njihovo pomočjo bomo poskušali prikazati še lepšo igro, še več uspešnih akcij in poskrbeti za novo slavje. Lepo je v prijetnem razpoloženju pričakovati novo tekmo, nikakor pa se ne bomo uspavali ob zadnjih rezultatih,« sporoča razigrani vezist Dare Vršič, prvi asistent lige z devetimi podajami, dosegel je tudi tri zadetke. Seveda ne gre zanemariti športnih motivov gostov z Obale, toda zadnje burno dogajanje s koprskim klubom, ki je v prisilni poravnavi, močno omejuje njihov domet na igrišču, vprašanje pa je tudi, kako bo moštvo sploh videti v nadaljevanju sezone. Kljub visokoletečim napovedim se v rumeno-modrem dresu v skladu s svojim ugledom niso posebno izkazali niti zvezdniški veterani Zlatan Muslimović, Senijad Ibričić in Danijel Pranjić.



Drugouvrščena Olimpija v Stožicah pričakuje nabrušene Celjane, ki pa pod okriljem poslovnih partnerjev iz Ukrajine in novim trenerjem Igorjem Jovičevićem igrajo po sistemu toplo-hladno. Nazadnje so prejeli zaušnico v Domžalah, ne glede na to pa bi radi danes pošteno zagrenili življenje zmajem. Nekdanji grof in zdaj zeleno-beli Danijel Miškić je dejal: »Komaj čakam ta obračun, saj se bomo pomerili z mojim nekdanjim moštvom. Gre za odlično ekipo s kakovostnimi posamezniki, zato nas nedvomno čaka zelo zahteven dvoboj. Treba bo ohraniti taktično disciplino, čvrstost v neposrednih dvobojih za žogo in kompaktnost moštva.« Treba je poudariti, da je igra Olimpije daleč od šampionskega sloga, v igri se muči z vsemi tekmeci, odločajo prebliski posameznikov, medtem ko so trije napadalci in najdražji igralci Olimpije Leon Benko, Etien Velikonja in Blessing Eleke skupaj dosegli le devet golov. Trenerja Luko Elsnerja veseli, da sta po nedeljski odsotnosti proti Aluminiju (zmaga s 3:0 pred samo 1000 gledalci) spet na voljo najžlahtnejša vezista. Prvi strelec ekipe s šestimi goli Miha Zajc, ki je počival zaradi kartonov, in Rok Kronaveter (3 goli), ki ima za sabo težave z zobmi. Na bolniški sta še Julius Wobay in Kenan Bajrić. Zanimivo bo videti, kakšen bo utrip na tribunah stadiona ob severni ljubljanski obvoznici. Privlačnost Olimpije namreč spet bledi, tako na igrišču kot v pisarni.

Občinski derbi v Domžalah Pari 19. kroga v Prvi ligi Telekom Slovenije: Rudar – Krško (glavni sodnik Slavko Vinčić), Gorica – Aluminij (Asmir Sagrković; obe danes ob 16. uri), Domžale – Radomlje (Darjan Kovačič), Olimpija – Celje (Matej Jug; obe ob 18. uri), Maribor – Luka Koper (Miran Bukovec; danes ob 20. uri).