Vijolični za užitek, Olimpija za vodstvo

Za slovenskimi nogometnimi prvoligaši je reprezentančni odmor, že sinoči sta Domžale in Aluminij odigrala uvodno tekmo 8. kroga v Prvi ligi Telekom Slovenije, danes so na sporedu tri tekme, jutri pa še derbi kroga vodilnih ekip Olimpije in Gorice. Trener Maribora Darko Milanič je v Ljudskem vrtu zdrave in dobro razpoložene pozdravil vse svoje reprezentante, štiri mlade in dva članska. Danes ob 20.15 bo osnovna naloga vijoličnih premagati zadnjeuvrščene Radomlje brez posebnih težav. »Z novim trenerjem so spremenili strategijo. Prej so igrali bolj všečno, zdaj so trdni, postavljeni na svoji polovici igrišča, gredo v dvoboje. Pričakujem, da bodo prišli v Ljudski vrt s strnjeno, zaprto formacijo. Mi pa jih moramo utrujati od začetka in izkoristiti naše prednosti, da odpeljemo tekmo v želeno smer,« je Milanič razkril svoj okvirni igralni načrt in poudaril: »Moramo igrati dobro, napadalno in poskrbeti za predstavo, v kateri bomo uživali mi na igrišču in ob igrišču ter navijači na tribunah. Namen je zmagati s hitro, kombinatorno igro. Na tem smo delali v prejšnjih dneh. In opozarjali na osredotočenost v obrambi. Osamljene primere nasprotnih napadov moramo dobro reševati in biti učinkoviti. Tako kot na zadnji tekmi v Celju.« Tam je Maribor dobil štajerski derbi gladko s 3:0, kar je dalo vetra v jadra slovenskim podprvakom. Radomlje, ki so doslej trikrat remizirale, niso pa še zmagale, v Ljudskem vrtu nimajo velikih možnosti, saj bodo gostitelji še posebno previdni po velikem flopu, ki so si ga privoščili ob porazu z Aluminijem doma. Za vodilno Gorico zdaj zaostaja štiri točke, razprodaja je po njihovem končana. Trener gostov Jani Žilnik ima na voljo vse fante in nikakor ne meče vnaprej puške v koruzo. Tekmeca se bosta v sredo pomerila še v 2. krogu pokalnega tekmovanja.



Več pozornosti ljubiteljev nogometa bo pritegnil jutrišnji derbi med Olimpijo in vodilno Gorico. Prvenstveni krst na klopi zmajev bo prestal novi trener Luka Elsner, ki je med tednom z varovanci že preskočil pokalno oviro v Turnišču. Napovedal je napadalno, všečno igro Olimpije z značajem, kar bi lahko že jutri prišlo preverit nekaj tisoč gledalcev. Prvo potezo je storil že s spremembo igralnega sistema, zdaj zeleno-beli uigravajo 4-3-3. »Vzpostavili smo dobro komunikacijo in hitro prišli do zaključkov, kako želimo igrati. Presenečen sem nad tem, kako zdravi so odnosi in kako dobro je ozračje. Gorica je zahteven nasprotnik, ki bo znal kaznovati vsako pomanjkanje ravnotežja v naši igri. Biti moramo samozavestni, prepričani moramo biti, da smo dovolj dobro pripravljeni. Ko bomo dominirali, o tem namreč ne dvomim, moramo ohraniti ravnotežje v igri tudi, ko izgubimo žogo,« pravi Elsner, ki je, zanimivo, v tem prvenstvu še kot trener Domžal v prejšnjem krogu v Novi Gorici izgubil s 3:1. Zdaj je zmaga absolutni imperativ. »Prvi cilj je kakovostna vsebina na igrišču. To bo namreč prinašalo dobre rezultate, ki jih vsi pričakujejo. Dobri moramo biti v obeh fazah igre. Desetega decembra želim videti situacijo, ko bomo lahko rekli, da se je Olimpija vzpenjala,« napoveduje Elsner, ki ima v napadalnih vrstah na voljo tudi odličnega hrvaškega golgeterja Leona Benka, ki je nedavno prišel v Ljubljano. Ta je že dosegel prvenec za Olimpijo v Turnišču.

Pari 8. kroga: Domžale – Aluminij (sinoči), Rudar – Celje (danes ob 18.15), Luka Koper – Krško, Maribor – Radomlje (obe danes ob 20.15), Olimpija – Gorica (jutri ob 16.55).