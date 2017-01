Vijolični v tople kraje po formo za veliki derbi

Od 11. januarja, ko so začeli priprave na drugi del sezone, so nogometaši Maribora podobno kot njihovi tekmeci imeli opravka z zimskimi razmerami in velikim mrazom. Nekateri prvoligaši so se že za krajši čas podali v hrvaško Istro, vijolični pa bodo že šesto leto ključni del priprav opravili v Beleku v Turčiji. »Zelo sem zadovoljen z do zdaj opravljenim. Malce so moteče majhne težave, ki jih imajo fantje zaradi igranja na umetni podlagi. S pristopom in na splošno z njihovim obnašanjem sem zadovoljen,« je pred potjo v toplejše kraje in na igrišča z naravno travo dejal trener Maribora Darko Milanič, ki bo skupaj s sodelavci iz strokovnega vodstva vadil s kar 31 nogometaši. Ljudski vrt je to zimo zapustil le levi bočni branilec Erik Janža (Viktoria Plzen, Češka), s posoje v italijanskem drugoligašu Novari se je vrnil napadalec Gregor Bajde. V članskem moštvu je tudi kopica mladeničev iz mladinske selekcije oziroma B-moštva, tako da se konkurenca za udarno zasedbo stalno povečuje. »Zadovoljen sem z vrnitvijo Bajdeta, saj bo okrepil konkurenco v napadu. Fante pozna, tudi način dela, prilagodil se bo na neko novo postavitev v igri, s katero je bil seznanjen že v Italiji. Resda imamo neke svoje principe, ampak mislim, da s tem ne bo imel večjih težav,« meni Milanič, ki po malem razmišlja o prvi tekmi v spomladanskem delu Prve lige Telekom Slovenije, večnem derbiju z Olimpijo v Ljudskem vrtu: »Naredili bomo vse, da bomo 25. februarja optimalno pripravljeni. Zavedamo se, kaj pomeni tako močna tekma že na startu.«



Mariborčani bodo v Beleku do 12. februarja. »Komaj smo čakali, da odpotujemo. V Mariboru je neznosen mraz. Gremo na toplo, upam, da bo v Turčiji sončno,« je dejal izkušeni Mitja Viler, ki bo po odhodu Janže spet več igral na levem boku obrambe jesenskih prvakov. »Menim, da te vloge nisem nikoli izgubil. Zaradi takšnih in drugačnih dejavnikov se je zgodila sprememba. Na to sem bil pripravljen, danes se počutim še močnejšega in sem tudi toliko bolj motiviran za igranje,« napoveduje 30-letni Koprčan. Na turški rivieri ga skupaj s soigralci čaka pet zahtevnih preizkušenj proti Arsenalu iz Tule (Rusija), Bate Borisovu (Belorusija), Oleksandriji (Ukrajina), Ludogorcu (Bolgarija) in Budućnosti iz Podgorice (Črna gora). »Če katerega tekmeca ne vzameš resno, je lahko prav vsaka tekma težka. Zdaj bomo stopnjevali zahtevnost naših nasprotnikov na pripravljalnih tekmah. V Turčiji imamo na voljo precej več kakovostnih nasprotnikov kot doma,« je še dejal Mitja Viler. Vijolični so sicer doslej odigrali tri pripravljalne tekme z nižjerangiranimi tekmeci, premagali so lendavsko Nafto (2:1), madžarski ZTE (3:1), avstrijski Kapfenberg (5:0) in hrvaško Gorico (4:1).

Zmaji še v Sloveniji



V taboru slovenskega prvaka Olimpije so doslej največ trgovali v prestopnem roku (za zdaj so odšli Miha Zajc, Antonio Delamea Mlinar in Dejan Kelhar, prišli pa Kingsley Boateng, Daniel Avramovski, Alexandre Cretu, Dino Štiglec in Issah Abass), selekcioniranje ekipe pa še ni povsem zaključeno. Zmaji so odigrali tri prijateljske dvoboje. Premagali so hrvaški Zagreb (3:0), Roltek Dob (7:0) in igrali neodločeno s Krškim (4:4). V četrtek se bodo na Čatežu pomerili z Interjem iz Zaprešiča, na dvotedenske priprave v Turčijo pa bo četa trenerja Luke Elsnerja odpotovala 6. februarja.