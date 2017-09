Vijolični v razsvetljeni šumi spet ulovili zmaje

KIDRIČEVO, CELJE – Nogometaši Maribora so v svojem prepoznavnem šamiponskem slogu v 10. krogu Prve lige Telekom Slovenije zmagali na vselej vročem gostovanju pri sosedih v Kidričevem. Tokrat so bili igralci Aluminija še toliko bolj motivirani za dobro predstavo proti udeležencu lige prvakov, saj so v svoji šumi prvič igrali pod žarometi. Imeniten nogometni praznik si je ogledalo kar 1500 gledalcev, rdeče-beli pa so proti favoriziranim gostom pokazali zelo dobro predstavo, a kljub dvakratnemu vodstvu in igralcu več zaradi lahkomiselnosti v zaključku tekme ostali praznih rok. Aluminij je dvakrat vodil, toda izkušeni Maribor je potrpežljivo čakal in dočakal napake v domači obrambi. Na koncu je zmagoviti gol zabil rezervist Dino Hotić s prefinjenim strelom z roba kazenskega prostora, še prej pa je prvi zadetek v vijoličnem dresu dosegel Valon Ahmedi. »Po prvem polčasu smo se dogovorili, da moramo igrati naprej. Da je treba verjeti v zmago. Da lahko meljemo, dodamo pri ritmu. Nasprotnik je bil večji del tekme na svoji polovici igrišča. Ko tvegaš, imajo branilci nekaj več dela, nasprotnik pa zaradi hitrosti in načina igre pride do nevarnejših situacij, vendar smo vse dobro prestali in imeli tudi nekaj sreče. Tekmeci so se bolj odprli, ko smo imeli igralca manj, a smo to znali dobro izkoristiti,« je bil zadovoljen trener Maribora Darko Milanič. »Danes je izgubila boljša ekipa, saj smo imeli več od igre in več lepih priložnosti. Seveda smo vedeli, da je Maribor dobra ekipa, ki iz dveh priložnosti lahko doseže štiri gole, a čestitke tudi mojim fantom, ki so igrali odlično,« je obžaloval strateg Aluminija Slobodan Grubor, ki je z osvežitvijo v napadu ob igralcu več na igrišču naskakoval vse tri točke, namesto da bi ohranil eno. Tako je ostal z ničlo. Za Maribor je debitiral mladi Izraelec Lor Inbrom, ki je že v prvem polčasu zamenjal lažje poškodovanega Martina Kramariča. Nakazal je nekaj talenta, a storil nespameten prekršek v napadu za drugi rumeni karton in izključitev v finišu dvoboja.

Jurhar zaklenil vrata

Dan pozneje si je Olimpija brez poškodovanega prvega strelca Issaha Abassa privoščila nov spodrsljaj v boju za naslov prvaka. Zmaji so še tretjič v tej sezoni igrali 0:0 (še s Triglavom v Kranju in Mariborom v Stožicah) ter tako omogočili Mariborčanom, da se z njimi izenačijo po točkah. Tokrat so se opekli v Celju, kjer sta se na obeh straneh stresla tudi okvirja vrat, Ljubljančani pa so vendarle imeli pobudo v igri in si priigrali kar nekaj zrelih priložnosti za zadetek. V vratih Celja je spet blestel 19-letni Metod Jurhar. »Nisem zadovoljen, nisem pa niti razočaran. Igro smo v glavnem imeli pod nadzorom, prav tako dovolj priložnosti za zadetek. Če bi izkoristili le eno, bi bilo to verjetno dovolj za tri točke. Toda žal nismo bili dovolj kakovostni v kazenskem prostoru gostiteljev in okrog njega, tako da si nismo zaslužili več kot točke,« je realno ocenil trener Olimpije Igor Bišćan. Zanimivo, Celje je pod vodstvom novega trenerja Dušana Kosića doseglo še tretji zaporedni remi 0:0.



Prva liga Telekom Slovenije 1. Olimpija 10 7 3 0 21:4 24

2. Maribor 10 7 3 0 19:7 24

3. Gorica 10 5 1 4 11:11 16

4. Rudar 9 4 1 4 9:11 13

5. Domžale 9 3 3 3 19:12 12

6. Krško 10 3 3 4 17:19 12

7. Celje 10 2 5 3 10:13 11

8. Aluminij 10 2 4 4 13:16 10

9. Ankaran 10 1 3 6 11:24 6

10. Triglav 10 0 4 6 8:21 4







Ankaran dobil derbi začelja Izidi 10. kroga v Prvi ligi Telekom Slovenije – Aluminij: Maribor 2:3 (1500 gledalcev; Francesco Tahiraj 15., Marko Nunić 69.; Valon Ahmedi 66., Jean-Claude Billong 74., Dino Hotić 89.; rdeči karton v 82. minuti za Lora Inbroma iz Maribora), Triglav: Ankaran 1:3 (400 gledalcev; Matej Poplatnik 41.-11m; Emir Burkić 25., Vinko Cerovec 62., Timotej Mate 85.), Gorica: Krško 2:1 (300 gledalcev; Amarachi Osuji 21, Rifet Kapić 73.; Leo Ejup 6.), Celje: Olimpija 0:0 (500 gledalcev), Domžale: Rudar (včeraj). Vrstni red strelcev: Miljan Škrbić (Krško) 9 golov, Issah Abass (Olimpija) in Petar Franjić (Domžale) po 5. Pari 11. kroga: Celje – Domžale (v petek ob 18.45), Ankaran – Rudar (v soboto ob 15. uri), Krško – Aluminij (v soboto ob 17. uri), Maribor – Triglav (v soboto ob 20.20), Olimpija – Gorica (v nedeljo ob 16.50).