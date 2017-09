Vijolični v osvetljeni šumi

LJUBLJANA –Tudi nogometna jesen bo nadvse pestra, v glavni vlogi pa bodo kot že ničkolikokrat doslej igralci Maribora zaradi boja za domači prestol, udeležbe v skupinskem delu lige prvakov in po novem tudi zaradi četrtfinalnega dvoboja z Olimpijo v tekmovanju za pokal Slovenije. Ples kroglic je bil na žrebu pač neusmiljen za največja slovenska kluba, tako da bo eden od njiju že letos ostal brez ene lovorike.

Toda vijolični za zdaj nočejo niti razmišljati o pokalnem dvoboju z Olimpijo, saj so povsem osredotočeni na današnji obračun z Aluminijem v 10. krogu Prve lige Telekom Slovenije, ko bodo gostovali pri sosedih v Kidričevem. Že prihodnjo sredo bodo v ligi prvakov gostovali v Sevilli, zaradi elitnega tekmovanja pa bodo morali tudi prestaviti omenjeni dvoboj z Olimpijo, saj 17. oktobra v Ljudskem vrtu gostijo sloviti Liverpool, dan pozneje pa je NZS določila za termin prvih četrtfinalnih tekem.

Toda, kot rečeno, Štajerci so osredotočeni na drevišnje (ob 20.20) osvajanje novih treh točk, da bi zadržali priključek z vodilno Olimpijo ali jo celo prehiteli. Štoper Aleksander Rajčević in vezist Marwan Kabha sta že pozdravila poškodbi, zaradi teh pa so odsotni štoperja Marko Šuler in Denis Šme, vezist Dare Vršič ter napadalec Luka Zahovič. Vprašljiv je tudi nastop desnega bočnega branilca Martina Mileca.

Vseeno bo v kidričevski šumi praznik, saj bodo krstili novo razsvetljavo. »Prav je, da bo praznik nogometa. Dobro je, ko se dogaja še kaj dodatnega, saj prinaša tudi dodaten motiv. Nasploh te tekme niso običajne, vemo, kaj prinaša lokalni obračun. Zavedamo se, da ima Aluminij precej dobrih lastnosti, trdo delajo za vsako točko. Moštva v tem delu lestvice so zelo izenačena, tako da niso daleč od 3. mesta in ne smemo niti pomisliti, da nas čaka lažja naloga. Pričakujem, da bodo gostitelji organizirani, agresivni in poskušali izkoristiti prostor za našim hrbtom. Naša naloga pa je, da jim to onemogočimo. Želimo ostati v formi, biti razigrani, zadevati in zmagati,« je dejal trener Maribora Darko Milanič pred tekmo, ki jo bo sodil Rade Obrenović. V 1. krogu je Maribor doma premagal Aluminij z golom Aleksa Pihlerja. Drugi pari 10. kroga: Triglav - Ankaran (jutri ob 14. uri), Gorica - Krško (jutri ob 16. uri), Celje - Olimpija (jutri ob 20.20) in Domžale - Rudar (v nedeljo ob 18.45).



Mura po Domžalah nad Celje Na sedežu Nogometne zveze Slovenije so opravili žreb četrtfinalnih dvobojev za pokal Slovenije. Pari so: Olimpija - Maribor, Aluminij - Krka, Celje - Mura in Triglav - Gorica. Termina četrtfinalnih tekem sta 18. in 25. oktober.