Vijolični tesno z Gorico, Elsner še zdravi zmaje

V zadnjo povratno četrtfinalno tekmo za pokal Slovenije sta branilec naslova Maribor in Gorica krenila zelo ambiciozno, odprto in napadalno, potem ko se je prva tekma na Severnem Primorskem končala z remijem 1:1. V prvem polčasu smo videli kopico lepih akcij in priložnosti za zadetek, Marko Šuler je po strelu z glavo stresel prečko goriških vrat, na drugi strani pa je Dejanu Žigonu veselje preprečila vratnica. V nadaljevanju nismo videli tako izrazitih priložnosti za zadetek, čeprav sta oba trenerja, Darko Milanič in Miran Srebrnič, osvežila napad z rezervisti. Ostalo je pri izidu 0:0 in uvrstitvi Maribora v polfinale. Vijolični so v treh medsebojnih tekmah z vrtnicami (dvakrat v pokalu in enkrat v prvenstvu) zmagali v boju za točke v Ljudskem vrtu, dvakrat sta se ekipi razšli z neodločenim izidom.



Končno se jim je odprlo, so lahko po zmagi Olimpije s 4:1 proti Aluminiju v Kidričevem dahnili navijači zeleno-belih. Ljubljančani so se po prednosti iz prve tekme (2:1) izognili morebitnim nevšečnostim, saj sta Miha Zajc (igral je prvi polčas) s presenetljivim prostim strelom za domačega vratarja Luko Janžekoviča v 11. in Etien Velikonja (igral je celo tekmo) z evrogolom v 25. minuti poskrbela, da je bil zmagovalec odločen. Kidričani se niso vdali v usodo, v napadu so bili zelo podjetni, plod takšne igre je bil zadetek Alexandra Srdića v 56. minuti. Visoko in zasluženo zmago s 4:1 sta Olimpiji zagotovila Leon Benko (igral do 72. minute) z golom v 61. minuti in Andraž Kirm (igral od 59. minute) v 78. minuti. Zmaji torej napredujejo v polfinale s skupnim izidom 6:2, podobno učinkovitost pa želijo pokazati v boju za prvenstvene točke, kjer so v zadnjih dveh tekmah izgubili pet točk, v soboto pa jih čaka obračun z razigranimi sosedi iz Domžal. »Potrebovali smo tekmo, ki nas je nekako ozdravila. Pokazali smo to, kar smo si želeli videti: željo po zmagi in borbenost na težkem igrišču ter agresivnost in učinkovitost. »Tudi v Stožicah se moramo vesti podobno dominantno, skratka kot prvaki. Navijači nas bodo spet podprli, nadaljevati moramo prebujanje Olimpije,« je dejal Elsner.



Rožman: Za nas ni derbijev



Domžalčani se pod vodstvom trenerja Simona Rožmana niso posebno namučili v dvoboju s Krškim, ki so ga z 2:0 premagali že na prvi tekmi v Posavju. V povratnem obračunu so povedli z golom Elvisa Bratanovića v 20. minuti, na 2:0 je v 58. minuti s pravim evrogolom povišal Žan Majer v 58. minuti, za častno slovo Krčanov od pokalnega tekmovanja pa je poskrbel Nermin Haljeta, ki je v 89. minuti zatresel domačo mrežo. Domžale so torej napredovale v polfinale s skupnim izidom 4:1. »Zelo smo veseli napredovanja v polfinale. Tekma se je odvijala po naših načrtih, saj smo želeli prevladovati na domačem igrišču. Zvestim navijačem smo hoteli prikazati dobro vsebino, in to nam je uspelo. Gol je prišel v pravem trenutku, saj smo po vodstvu še okrepili prevlado na igrišču. Igra je bila vseskozi na želeni ravni, tako da nas Krško v nobenem trenutku celotnega dvoboja ni moglo ogroziti,« je dejal Rožman, ki je s svojimi varovanci na hitro arhiviral uspeh v pokalnem tekmovanju, tudi zato, ker jih že v soboto čaka derbi državnega prvenstva z Olimpijo v Stožicah. »Za nas ni derbijev oziroma velikih ali malih tekem, ampak le vsaka naslednja tekma. Vse je odvisno od nas in proti favoritu se želimo pokazati v najboljši luči. To, da Olimpija v zadnjem obdobju ne igra dobro, za nas ni pomembno. Ranjeni levi oziroma veliki klubi dobre tekme vedno odigrajo takrat, ko so v največji krizi. Z Olimpijo se pretirano ne obremenjujemo. Želimo si le, da fantje do tekme dobro trenirajo, se dobro počutijo in čutijo svoj napredek. Le na takšen način lahko rastemo kot ekipa. Ukvarjamo se zgolj sami s seboj,« je odločen Rožman, ki je še do 7. kroga v Domžalah sodeloval s sedanjim trenerjem Olimpije Luko Elsnerjem. Zato bo tekma za prestiž v Ljubljanski kotlini imela tudi poseben mik v trenerskem dvoboju najmlajših strategov v Prvi ligi Telekom Slovenije, saj Rožman šteje 33 let, Elsner pa je leto dni starejši.

Adijo Zavrč! Zavrč ni več član drugoligaške druščine. V Halozah so se odločili za izstop iz tekmovanja, saj niso mogli sestaviti konkurenčne ekipe, ker jih pestijo finančne težave. Po koncu prejšnje sezone so ostali brez tekmovalne licence za prvo ligo zaradi neizpolnjevanja finančnih kriterijev. Dejansko je bilo spornih 6000 evrov nedokumentiranega plačila. Alfa in omega kluba ter župan Zavrča Miran Vuk je poleti prestal srčno kap, dolgo je bil v umetni komi, zdaj počasi okreva. Skrb nad klubom, ki so ga brezplačno zapustili vsi glavni igralci, je prevzel njegov brat Roman. Po neuradnih podatkih so se razkrili tudi finančni dolgovi kluba, ki ne omogočajo normalnega tekmovanja članskemu moštvu, mlajše selekcije pa bodo nadaljevale delo. V drugoligaški konkurenci se brišejo vsi izidi Zavrča iz prve tretjine prvenstva. Če bo haloški klub, ki je bil zdaj na predzadnjem, devetem mestu, za naslednjo sezono sestavil člansko moštvo, bo to začelo s tekmovanjem v najnižji ligi MNZ Ptuj.

Rezultatski polom so si privoščili nogometaši velenjskega Rudarja, ki jih je v četrtfinalu izločil trenutno četrtuvrščeni drugoligaš Krka pod vodstvom trenerja Iztoka Kapušina. V tej luči ne gre podcenjevati Novomeščanov, ki so bili boljši s skupnim izidom 4:2. V Velenju so knape presenetili z zmago z 2:0, na domačem stadionu Portoval pa so iztržili remi 2:2. Rudar je bil na pragu popolnega zasuka, saj je v prvem polčasu povedel z 2:0 po zadetkih Johna Maryja v 12. in Dominika Glavine v 27. minuti. Toda v nadaljevanju tekme, ko so gostje lahkomiselno razmišljali o napredovanju, je dvakrat udaril Miha Kostanjšek, ki je z goloma v 45. in 57. minuti poskrbel za končni izid 2:2 v povratni četrtfinalni tekmi in skupno zmago s 4:2. Tik pred koncem si je izključitev prislužil branilec Rudarja Darko Zec. Polfinalne tekme so na sporedu aprila.