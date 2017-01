Vijolični sporočajo: Hočemo biti najboljši!

MARIBOR – Jesenski nogometni prvaki iz Maribora so včeraj začeli priprave na spomladanski del sezone. Trener Darko Milanič ima tačas na voljo 27 igralcev, Jan Celar in Adis Hodžić sta v reprezentanci do 18 let. Za zdaj je Ljudski vrt zapustil le levi bočni branilec Erik Janža (Viktoria Plzen, Češka), prišel ni še nihče. »Janža je odšel, lahko pa se zgodi še kakšen odhod. Na to smo pripravljeni, tako kot v vsakem prestopnem roku. Zamenjavo za Janžo bomo poiskali znotraj moštva, aktivirali bomo naše rezerve na tem položaju,« je pojasnil Milanič, ki misli reaktivirati Mitjo Vilerja, in poudaril: »Vemo, kaj nas čaka. Tekem bo manj kot jeseni, sledile si bodo hitro. Manj ko jih bo, večji bo pritisk tako na nas kot na tekmece. Zavedamo se, kako pomembno je vse skupaj, zato bomo vse skupaj zagrabili z velikim entuziazmom.«



Vijolični se bodo pripravljali doma, v Moravskih Toplicah in Beleku v Turčiji. Priprave bodo potekale po preverjenem receptu, Milanič tudi sicer ni naklonjen pretiranemu eksperimentiranju. Računa, da bo imel spomladi boljšo izbiro na položaju desnega bočnega branilca, kjer je jeseni vrzel krpal Denis Šme, zdaj naj bi bil nared Matej Palčič, šef resno računa tudi na mladega Adisa Hodžića. Torej v primerjavi s svojim največjim rivalom iz Ljubljane Štajerci v januarju ne bodo priča tako velikim spremembam v udarni zasedbi. »Moj cilj in želja sta, da je moštvo vsaj nekaj časa skupaj. Drugače je težko ustvariti kontinuiteto. Imamo jo, zato moramo to jemati kot prednost, poskrbeti moramo, da bodo fantje dobro natrenirani, da bodo zdravi in da bodo čim prej odgovorili na vse naše principe in zahteve. Od prvega treninga naprej delamo za to, da čim prej stopimo na pravi tir, tako da bomo že na prvi tekmi z Olimpijo v maksimalni formi. Hočem napredek na vseh ravneh, zato bomo delali zavzeto vsak dan. Delali bomo za to, da bomo zmagovali z lepo igro.«



Privržence Maribora ne skrbi samo boj za vrh na slovenski sceni, temveč tudi podoba in konkurenčnost moštva na evropski sceni. Poleti kar deseterici igralcev potečejo pogodbe, vodstvo kluba pa še z nobenim ni podaljšalo sodelovanja. »Vse skupaj je videti zelo dramatično, ampak ni tako. Maribor bo močan,« je to dejstvo kometiral Milanič. Eden izmed teh je tudi izkušeni Aleš Mertelj, ki je jeseni igral le na šestih prvenstvih in eni pokalni tekmi, na igrišču je preživel zgolj 426 minut. »Vsi, ki smo tukaj, hočemo biti najboljši. Ne glede na to, proti komu igramo prvo tekmo, je jasno, da bomo morali nabirati točke na vseh tekmah. Verjamem, da jih bomo imeli na koncu dovolj za prvo mesto. Obeta se zanimivo nadaljevanje. Toda tudi takrat, ko smo imeli po prvem delu že deset točk prednosti, nismo razmišljali, da bomo zlahka zmagovali tudi v prihodnje. Pri nas ni popuščanja, želimo biti najboljši,« sporoča prekaljeni Gorenjec Mertelj, ki je pri 29 letih začel že 16. priprave v vijoličnem dresu.