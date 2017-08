Vijolični še potrebujejo Vršiča

MARIBOR – Potem ko v Ljudskem vrtu v zadnjih mesecih niso preveč zaostrovali odnosov z začasno izgubljenim sinom Daretom Vršičem, je bilo logično pričakovati, da bodo na koncu sklenili dogovor o nadaljnjem sodelovanju. Spomnimo, odlični vezist je bil v prejšnji sezoni prvi mož vijoličnih in celotne lige, zato je v pogajanjih glede nove pogodbe zahteval ustrezno povišico. Toda športni direktor Zlatko Zahovič in njegovi sodelavci so menili drugače, zato je Vršič ostal na hladnem, Maribor pa je medtem osvojil prvenstvo in se uvrstil v ligo prvakov.

Naredil sem življenjsko napako, zato je moja zahvala klubu ob našem novem dogovoru še večja.

Denarja zdaj kajpada ne primanjkuje, a je Vršič le sprejel ponujeno, saj bo navsezadnje igral v evropski eliti. »Dare, dobrodošel nazaj v nogomet in NK Maribor. Vse besede in pridige so zdaj odveč. Želim mu, da se čim prej vključi v novo zgodbo in pokaže tisto, kar vsi mi pričakujemo od njega. Sezona je dolga, do decembra bomo skupaj odigrali 36 tekem in ne glede na našo novo zgodbo bomo potrebovali talent in navdih,« je sporočil Zahovič, 32-letni Vršič, ki ni dočakal ugodne ponudbe iz tujine, pa se je posul s pepelom: »Po neprijetnih mesecih brez nogometa sem zelo vesel, da so mi v klubu ponudili novo priložnost. Storil bom vse, da bi prispeval svoj delež k novim uspehom. V življenju kdaj povlečemo napačno potezo, jaz sem naredil življenjsko napako, zato je moja zahvala klubu ob našem novem dogovoru še večja. Ponosen sem na to, kar so doslej opravili.« Apačan je sicer treniral samostojno in bo potreboval nekaj časa, da pride na zadovoljivo raven igre. Maribor ima spet odličnega kreativca za sorazmerno malo denarja.