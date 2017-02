Vijolični sanjajo o zmagi, Olimpija v zmedi s prestopi

Le še deset dni nas loči od začetka spomladanskega dela državnega prvenstva nogometašev v Prvi ligi Telekom Slovenije, temperatura pred nadaljevanjem sezone pa je vse višja predvsem zato, ker se bosta naslednjo soboto, 25. t. m., v Ljudskem vrtu pomerila vodilni ekipi Maribor in Olimpija.



Vijolični so se konec tedna vrnili z dvotedenskih priprav v Turčiji, tako da so se že prilagodili na precej hladnejše vreme v Sloveniji. Četa trenerja Darka Milaniča je v Beleku odigrala tudi šest tekem z močnimi nasprotniki; štirikrat je remizirala (proti Arsenalu iz Tule, Bate Borisovu, Oleksandriji in Ludogorcu), dvakrat pa izgubila (proti ekipi Slovačko z 0:1 in Budućnosti iz Podgorice z 1:3). Mariborčani so skupno dosegli pet zadetkov (Luka Zahovič 2, Aleks Pihler, Damijan Bohar in Gregor Bajde po enega), ob vsem prikazanem in zbranih podatkih pa Milanič vendarle ne more biti povsem miren pred velikim derbijem. Že s psihološkega stališča bo nadvse dobrodošla izdatna zmaga v generalki proti velenjskemu Rudarju to soboto, pa če vsi še tako poudarjajo, da rezultati na pripravljalnih tekmah niso pomembni. Saj veste; če niste navajeni zmagovati, bo toliko težje, ko bo šlo zares.



»Kot edino tekmo, iz katere se moramo več naučiti, štejemo prvi polčas proti Budućnosti, ko nismo delovali kot ekipa. Drugače je bilo v vsaki tekmi veliko pozitivnih spoznanj. Mladi so imeli na začetku priprav veliko energije in upanja, da lahko s trdim delom nadaljujejo dobro razvojno pot. Ta vtis so potrdili. Če pa si preobremenjen, utrujen, še nisi v optimalni formi in je nasprotnik kakovosten, je težje uresničiti vse na igrišču. Do prve uradne tekme bomo imeli zmanjšan obseg treningov, a še naprej z visoko intenzivnostjo prišli v želeno formo,« je prepričan Milanič, ki je zadovoljen, ker je tačas lažje poškodovan le vezist Blaž Vrhovec, pod svojim okriljem pa ima praktično povsem enako zasedbo kot jeseni, ko so po izjemnem nizu prehiteli Olimpijo.



Še nedefinirani zmaji



Olimpija se je v Turčijo podala teden dni pozneje kot Štajerci, zeleno-beli bodo v Beleku še do konca tega tedna. Varovanci stratega Luke Elsnerja imajo za sabo tri tekme, premagali so moskovski Dinamo, remizirali z danskim Randersom in izgubili z litovskim Žalgirisom. Za zmaje so zadetke dosegli Rok Kronaveter, ki sicer še vedno čaka na prestop v tujino, najodmevnejša okrepitev Branko Ilić in mladi vezist Matevž Turkuš. Bolj kot skromna učinkovitost je zdaj v ospredju realiziran prestop 21-letnega Britanca nigerijskih korenin Nathana Oduwe, ki je otrok Tottenhamove šole. Na preizkušnji sta Črnogorec Filip Vorotović in Argentinec Iglesias Novach Lautaro. Sicer se danes končuje prestopni rok v Sloveniji. Ljubljančani imajo tudi nekaj zdravstvenih težav, saj so zboleli Nemanja Mitrović, Daniel Avramovski in Leon Benko, poškodovan pa je Blessing Eleke. V petek slovenske prvake čaka še preizkus z Astano iz Kazahstana, v nedeljo sledi vrnitev v domovino.