Vijolični rastejo, zmaji že apatični

V 17. krogu Prve lige Telekom Slovenije so si nogometaši Maribora znova priigrali vodilni položaj na lestvici z zmago proti zadnjeuvrščenim Radomljam v Domžalah (0:3), medtem ko je drugouvrščena Olimpija le remizirala v Novi Gorici. Vijolični so rutinsko opravili svoj posel, z zadetkoma Marka Šulerja po strelu z glavo in Aleksa Pihlerja, ki je s 25 metrov s pravo bombo prerešetal mrežo gostiteljev, so si že pred odmorom zagotovili mirno nadaljevanje tekme na dodobra razmočenem igrišču. Mariborčani so v izjemni seriji rezultatov, poraza ne poznajo že vse od 6. kroga, ko jih je v Ljudskem vrtu šokiral Aluminij. Štajerci imajo zdaj pred sabo tri zaporedne domače tekme s Krškim, Luko Koper in Rudarjem, v 21. krogu, zadnjem to jesen, pa bodo gostovali v Domžalah.



Igralci Olimpije so se spet opekli z remijem, tokrat na severnem Primorskem. Podobno kot v prejšnjem krogu v Kopru so dobro odprli tekmo, povedli, potem pa je njihov ritem igre iz minute v minute padel. Na Obali jih je z zmagovitim evrogolom v finišu tekme rešil Rok Kronaveter, tokrat pa so do zadnjega celo trepetali pred porazom, saj so bili Goričani v silovitem naletu. »Prvi polčas je bil z naše strani zelo dober, vsaj prve pol ure. Mislim, da smo zasluženo zadeli in prišli v vodstvo. V drugem polčasu se je morda Gorica postavila nekoliko višje, a mi bi se morali odzvati veliko bolje. Na koncu 1:1 in ni v redu, ne smemo biti zadovoljni,« je dejal reprezentančni vezist Olimpije Miha Zajc. Trener zmajev Luka Elsner, ki je moral tri menjave v drugem polčasu opraviti zaradi poškodb Alvesa, Leona Benka in Maria Jurčevića, z varovanci nikakor ne najde formule za prepoznavno, samozavestno in učinkovitejšo igro. V Novi Gorici je doživel še drugi remi v svojem trenerskem mandatu pri Olimpiji, ki jo vodi od 8. kroga. »Zgodilo se nam je to, kar se nam je že v Kopru. Iz prekinitve dobivamo gole. Problem je, da ne zdržimo fizičnega izziva, kakršnega so nam ga Goričani postavili po 35 minutah tekme. Postali so močnejši na drugih žogah in direktni igri. Nizali smo slaba posredovanja in jim puščali veliko prekinitev in iz ene izmed takšnih smo tudi izgubili skok, ki je pripeljal do zadetka. Tekma je šla v eno smer, ki je mi ne smemo dopuščati. Izgubili smo kontrolo, ki nas je stala dve točki,« je dejal Elsner. Njegovemu kolegu Miranu Srebrniču je kar malce odleglo, saj so modro-beli v zadnjih šestih tekmah osvojili zgolj štiri točke, tri zaporedne poraze z veliko klofuto v Domžalah (5:0). »V drugem polčasu smo bili celo boljši na igrišču in morda smo si zaslužili še kaj več. Vendar sem zadovoljen, saj prihajamo po teh slabših rezultatih na zadnjih dveh tekmah. Proti Olimpiji, ki je favorit, ki ima igralce reprezentančnega kova, smo odigrali dobro tekmo. Treba je imeti potrpljenje, tudi ko ti kakšno tekmo ne gre, saj mislim, da fantje kažejo dobre stvari,« je dejal Srebrnič.



Dvoboj med Krškim in Luko Koper so morali zaradi slabih razmer na igrišču po obilnem dežju končati v 61. minuti pri izidu 0:0. Ker so odigrali dve tretjini igralnega časa, je delitev točk tudi končni in uradno potrjen rezultat tekme. Povsem so se lahko izkazali strelci Celja in Domžal. Grofje so doma v sosedskem derbiju s 4:0 povozili velenjski Rudar, Domžale pa še naprej meljejo z napadalno igro; tokrat je s 4:0 padel Aluminij na svojem dvorišču.

Volaš in Pihler po dva gola



Izidi 17. kroga v Prvi ligi Telekom Slovenije – Celje : Rudar 4:0 (300 gledalcev; Dalibor Volaš 34., 84., Lovre Čirjak 56.-11m, Nino Pungaršek 58.), Krško : Luka Koper 0:0 (500 gledalcev), Gorica : Olimpija 1:1 (1000 gledalcev; Miran Burgić 81.; Leon Benko 12.), Aluminij : Domžale 0:4 (400 gledalcev; Milan Kocić 6.-ag, Slobodan Vuk 55., Antonio Mance 62., Gaber Dobrovoljc 71.), Radomlje : Maribor 0:3 (400 gledalcev; Marko Šuler 32., Aleks Pihler 37., 88.) Vrstni red strelcev: Dominik Glavina (Rudar) 9 golov; Marko Alvir 8, Slobodan Vuk (oba Domžale) 7, Filip Dangubić (Krško), Dalibor Volaš (Celje), Miha Zajc (Olimpija) po 6,... Pari 18. kroga: Rudar – Radomlje (v petek, 25. novembra, ob 17. uri), Domžale – Celje (v soboto, 26. novembra, ob 16. uri), Luka Koper – Gorica (v soboto, 26 novembra, ob 18. uri), Maribor – Krško (v soboto, 26. novembra, ob 20.15), Olimpija – Aluminij (v nedeljo, 27. novembra, ob 16.55).





Dež onemogočil drugoligaše



Slabo vreme je preprečilo izvedbo večine tekem 16. kroga v 2. slovenski nogometni ligi. Od štirih predvidenih tekem so odigrali le eno, Brežice so z 1:0 premagale Ankaran Hrvatine. Tekmi Brda – Krka in Zarica Kranj – Farmtech Veržej so odpovedali oziroma prestavili. Drava Ptuje je bila v tem krogu prosta, zavrč je izstopil iz lige. V vodstvu je Triglav (37 točk), sledita Roltek Dob (33) in Ankaran-Hrvatini (28).