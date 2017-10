Vijolični proti redsom ne bodo silili, kamor ne smejo

Navijači kultnega kluba iz mesta The Beatles so eni najzvestejših in najglasnejših na svetu. Foto: Reuters

MARIBOR – Osrednji branilec Maribora Marko Šuler je po težavah z gležnjem nared za današnji obračun 3. kroga lige prvakov z Liverpoolom v Ljudskem vrtu (20.45). Čeprav pod Pohorje prihaja vsega spoštovanja vreden tekmec, ki zaradi dveh neodločenih izidov (s Sevillo doma in Spartakom v gosteh) nujno potrebuje zmago, imajo vijolični s Šulerjem namesto Jean-Claudom Billongom v zadnji vrsti več izkušenosti in mirnosti.

»Marko je že večkrat treniral z nami. Na treningu nisem opazil težav, zdrav je, miren in mislim, da je pripravljen. Vse je v redu, vse je pod kontrolo, fantje delajo, kot je treba. Vsi so zdravi in zelo se veselimo današnje tekme,« je sporočil trener prvakov Darko Milanič, ki je lahko pomirjen tudi zaradi prvenstvene zmage proti Rudarju v petek v Velenju, kjer so vijolični v drugem polčasu poskrbeli za zasuk v maniri šampiona. Zaskrbljen pa je lahko zaradi Luke Zahovića, ki si je na včerajšnjem treningu poškodoval ramo in mora na operacijo. V ligi prvakov ima Maribor remi s Spartakom iz prvega kroga v LV in prepričljiv poraz iz Seville. »Tako kot smo s Spartakom igrali v drugem polčasu, na tem delamo. Smo zelo vztrajni in takšno igro bi rad v napadu, da bomo z njo po tekmi zadovoljni. Če se nam dvakrat ponudi priložnost, ju bomo izkoristili. Kakovost imajo, hitrost tudi, mi pa imamo naš način, ki se ga bo treba držati vso tekmo.

842 vstopnic je bilo na voljo za navijače Liverpoola, ki so jih takoj razgrabili.

Prikazati bo treba vztrajnost, fanatično borbo, morali bomo igrati, si pomagati, reševati situacije, zadeti gol...« je jasno strategu Štajercev, ki je še dodatno pojasnil moč kultnega kluba z Anfield Roada: »Njihova igra temelji na hitrih prenosih, hitri igri naprej, imajo tako selekcijo, ki veliko sprinta. Njihov način je tak, da ti ne pustijo igrati. Tudi po izgubljeni žogi te hitro napadejo, to se vidi skozi delo trenerja. Vse delajo zelo dobro, mi pa vemo, kam ne smemo siliti, kako ne smemo igrati.« In Milanič nikakor od začetka ne bo silil z udarno postavo s kopico ofenzivnih nogometašev. Defenzivni vezist Aleks Pihler pričakuje veliko borbo na sredini igrišča. »Zavedamo se, kdo prihaja v Ljudski vrt. Ta tekma ne odloča in v vsakem primeru bi bili motivirani. Prepričani smo, da bomo odigrali dobro tekmo. Poleg prvih dveh tekem v ligi prvakov bo ta zame vrhunec dosedanje kariere. Ne smemo si privoščiti napak, držati se moramo trenerjevih navodil, verjamem, da bo rezultat takšen, kakršnega si želimo,« je prepričan Pihler, ki s soigralci pričakuje nov močan veter v jadra Maribora z razprodanih tribun Ljudskega vrta.

Kloppovi doslej mlačno

Liverpool, ki ga vodi karizmatični in energični nemški trener Jürgen Klopp, v tej sezoni igra po sistemu toplo-hladno, zato je šele na osmem mestu premier league. Nazadnje je doma remiziral z Manchester Unitedom (0:0). Pri redsih sta na seznamu poškodovanih Sadio Mane in Adam Lallana. Robert Firmino v zadnjem obdobju kaže slabo formo, zato ga bo v Ljudskem vrtu verjetno zamenjal Daniel Sturridge. Za mesto v prvi enajsterici se potegujeta tudi Alex Oxlade-Chamberlain in James Milner. Verjetni postavi – Maribor (4-3-2-1): Handanović; Milec, Rajčević, Šuler, Viler; Kabha, Vrhovec, Pihler; Ahmedi, Bohar; Tavares; Liverpool (4-3-3): Mignolet; Gomez, Matip, Lovren, Moreno; Milner, Henderson, Oxlade-Chamberlain; Salah, Sturridge, Coutinho. Sodili bodo madžarski arbitri z 42-letnim Viktorjem Kassaijem na čelu.



Liga prvakov, skupina E 1. Sevilla 2 1 1 0 5:2 4

2. Liverpool 2 0 2 0 3:3 2

3. Spartak 2 0 2 0 2:2 2

4. Maribor 2 0 1 1 1:4 1