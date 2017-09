Vijolični pred ligo prvakov prejeli opozorilo grofov

LJUBLJANA, MARIBOR – Nogometaši Maribora ne morejo biti zadovoljni z generalko pred svojim prvim letošnjim dvobojem v skupinskem delu lige prvakov. V 8. krogu Prve lige Telekom Slovenije so proti Celju, ki ga je vodil novi trener Dušan Kosić, iztržili zgolj točko za neodločeni izid brez zadetkov. V igri niso blesteli, pred vrati mladega vratarja Metoda Urharja so bili v številnih akcijah nespretni in nekonkretni. V finišu tekme je imel sicer Jasmin Mešanović izvrstno priložnost za zmagoviti gol, a je iz neposredne bližine poslal žogo naravnost v 19-letnega čuvaja mreže. »Videlo se je, da po vmesni odsotnosti reprezentantov še nismo v pravi zgodbi, ko manjka tisti pravi tekmovalni ritem. Manjkalo nam je hitrosti, natančnejše igre, natančnejših zaključkov. Prometa je bilo ogromno. Predvsem v drugem polčasu smo imeli precej situacij, ki bi jih ob malo boljšem dnevu morali izkoristiti,« je dejal trener Maribora Darko Milanič, ki tudi ni mogel povsem preprečiti dejstva, da so bili njegovi varovanci z mislimi že pri obračunu z moskovskim Spartakom v sredo v razprodanem Ljudskem vrtu. Med prvokategorniki je tokrat na klopi pustil novopečena reprezentanta Albanije in Izraela Valona Ahmedija in Marwana Kabho; drugi je vstopil v igro v drugem polčasu, a so tudi pri njem posledice pustili napori v izbrani vrsti. »Res zelo nenavadna situacija, ko sem želel z menjavami dodati ritem in narediti totalno ofenzivo. Po opravljenih menjavah smo imeli na igrišču pet napadalcev z dvema zelo napadalno usmerjenima vezistoma. Pri prvem udarcu pa se je zgodila poškodba Dareta Vršiča. Škoda, ker nas je to ustavilo. Prepričan sem, da bi bili še nevarnejši s precej priložnostmi tudi v zadnjih sekundah,« je pojasnjeval Milanič. Povratnik v moštvo Vršič se je poškodoval po vsega dveh minutah igre, ko je po blokiranem strelu začutil bolečino v preponi. Vijolični so z igralcem manj neuspešno jurišali zadnjih 13 minut tekme.

Skupaj z navijači bomo naredili vse, da bi ligo prvakov začeli z dobrim rezultatom. Z zmago.

Zdaj je vse usmerjeno v ligo prvakov in ruskega prvaka. Ta je slabo startal v novo sezono državnega prvenstva, saj je komaj na sredini lestvice 16-članske lige. V 9. krogu je doma premagal Rubin iz Kazana z zadetkom nizozemskega napadalca Quincyja Promesa, ki skupaj z Brazilcem Luizom Adrianom tvori zelo nevaren napadalni dvojec. Italijanski strateg Massimo Carrera je sicer zagovornik postavitve 3-5-2, torej se bosta v LV pomerili dve različni trenerski filozofiji. »To je tisto, kar smo si želeli. Smo v največjem tekmovanju, čaka nas največja tekma v letu. Počakali bomo še na zadnje podatke o Spartaku z njihove sobotne prvenstvene tekme, se temeljito pripravili in šli na igrišče z neizmerno željo. Skupaj z navijači bomo naredili vse, da bi ligo prvakov začeli z dobrim rezultatom. Z zmago. Upam, da bomo v sredo uspešnejši. Da bo šlo nekaj od teh žog, ki so v petek poletele mimo, v gol,« nov evropski spektakel optimistično pričakuje Milanič.



Svojo moč po odličnih evropskih izkušnjah so Triglavu pokazali tudi Domžalčani, ki so orlom z Gorenjskega nasuli kar pol ducata zadetkov, med njimi je bil avtogol Luke Majcna. »Prikazali smo všečno predstavo in proti dobro organizirani ekipi dosegli šest zadetkov, kar nikakor ni majhna stvar. Vseeno menim, da imamo v naši igri še precej rezerv, navsezadnje bomo v nadaljevanje sezone krenili v prenovljeni zasedbi. Me pa zagotovo veseli dejstvo, da igralci dobro izkoriščajo rotacije znotraj naše igre. V moštvu namreč vlada močna in zdrava konkurenca, česar se vsi skupaj dobro zavedajo, to pa jih lahko naredi še močnejše,« je pojasnil trener Simon Rožman, ki se z rumenimi že pripravlja na derbi z Olimpijo prihodnji konec tedna v Stožicah.