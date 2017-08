Vijolični orkan nad zmajevim gnezdom

LJUBLJANA, MARIBOR – Evforija po uvrstitvi nogometašev Maribora v ligo prvakov se še niti približno ni polegla, ko slovensko športno javnost že vznemirja večni derbi državnega prvenstva med Olimpijo in štajerskimi junaki. Udarili se bodo jutri v 7. krogu Prve lige Telekom Slovenije ob 20.20, stadion v ljubljanskih Stožicah pa ne bo poln do zadnjega kotička izključno zaradi varnostnih razlogov. Približno 2000 sedežev bo praznih, saj morajo najbolj vročekrvne navijače ločiti od preostalega občinstva. Srečali se bosta vodilni ekipi v tej sezoni, oboji so zbrali po 16 točk, zdi pa se, da bi lahko v tej sezoni spremljali mrtvi tek med največjima rivaloma.

»Smo pod vtisom, kaj bi, kaj bo, kako bo. Pustimo. Bliža se nekaj bolj pomembnega. Raje bomo razmišljali o Olimpiji,« je ligo prvakov vsaj začasno na stranski tir potisnil izkušeni branilec vijoličnih Marko Šuler in se posvetil zmajem: »Gre za zelo resno ekipo. Zelo so me presenetili. Stojijo zelo dobro, imajo poštimane stvari. Novi trener je prinesel nove dimenzije, igrajo bolj evropsko. Kljub temu, Maribor je Maribor. Imamo svojo računico. Smo v tempu, ki nam ustreza in ki smo si ga želeli. V nedeljo gremo na tekmo s pravim spoštovanjem.« Seveda ni skrivnost, da gre s soigralci v glavno mesto po tri točke. Njegov šef Darko Milanič sporoča: »Tekmec je v tej sezoni zelo uspešen na domačem igrišču. Dobiva malo zadetkov. Ima veliko zveznih igralcev z veliko posesti. Do zdaj so pokazali dobre predstave. Mi moramo igrati na krilih energije, v odlični formi smo, fantje komaj čakajo na tekme. Vedno smo dobri na tekmah, ko moramo tekmovati. Tudi tokrat bo tako. Nič drugega ne pride v poštev.«

Enako kakovostni?

V zmajevem gnezdu so z velikim spoštovanjem čestitali velikim tekmecem ob novem podvigu, na igrišču pa ne bo pardona za udeležence lige prvakov. »Derbije kot trener drugače doživljaš kot igralec. Iz izkušenj pa bi moral poznati položaj ter kaj se dogaja z igralci pred in med takšno tekmo. Je pa derbi dokaj zgodaj v prvenstvu, oboji imamo za sabo dobro obdobje, oboji smo približno enako kakovostni. Težko je koga označiti za avtsajderja v tem primeru. Upam pa, da bo stadion poln, da bo vzdušje dobro in bo to pomagalo k ugodnemu razpletu,« pričakuje trener Olimpije Igor Bišćan, ki je del kariere preživel v Liverpoolu, pri enem izmed treh tekmecev Maribora v LP. Kapetan zeleno-belih Branko Ilić in soigralci ne računajo na utrujenost nasprotnikov. »Ne bomo se zanašali na to, da je za njimi težka tekma. Imajo dovolj časa za regeneracijo. Mogoče so spili kak kozarček več, kar je popolnoma razumljivo ob takem uspehu, po drugi strani pa jim ravno ta uspeh daje dodatno samozavest,« meni izkušeni Ilić. Dvoboj v Stožicah, kjer bo tudi 600 navijačev Maribora, bo sodil najboljši slovenski sodnik Damir Skomina, kljub bolj prijaznemu novemu zakonu o športu zaradi tekme visokega tveganja na stadionu ne bodo točili alkohola, gledalci pa bodo morali ob vstopu pokazati osebni dokument. Preostali pari 7. kroga: Celje – Ankaran (glavni sodnik Roman Glažar; danes ob 18. uri), Gorica – Rudar (Mitja Žganec, danes ob 20.20), Aluminij – Triglav (Rade Obrenović, jutri ob 16. uri), Krško – Domžale (Andrej Žnidaršič, jutri ob 18. uri).



Najprej Spartak, na koncu Sevilla Nogometaši Maribora bodo nastope v skupini E lige prvakov začeli v sredo, 13. septembra, v Ljudskem vrtu, kjer bo gostoval Spartak iz Moskve. V 2. krogu bodo vijolični v torek, 26. septembra, gostovali pri Sevilli, nato bodo v 3. krogu v torek, 17. oktobra, gostili morda najatraktivnejšega nasprotnika, angleški Liverpool, v sredo, 1. novembra, sledi gostovanje na Anfieldu, v torek, 21. novembra, še gostovanje v Moskvi, za konec prvega dela lige prvakov pa bo v Ljudski vrt v sredo, 6. decembra, prišla Sevilla.