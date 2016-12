Vijolični niso izgubili že 17 tekem zapovrstjo

MARIBOR – Nogometaši Maribora še naprej meljejo svoje tekmece v Prvi ligi Telekom Slovenije. V 19. krogu je v Ljudskem vrtu nastradala Luka Koper. Vijolični so podobno kot na prejšnji tekmi s Krškim skoraj vse opravili po dobre pol ure igre. V 35. minuti so tokrat že vodili s 3:0 in odločili zmagovalca. Tokrat je dva zadetka dosegel kapetan Marcos Tavares, ki je že pri 120 golih na slovenskih nogometnih zelenicah, le še deset zadetkov zaostaja za rekorderjem, legendarnim Štefanom Škaperjem, ki je tresel mreže tekmecev v dresih Beltincev in Mure. Maribor dva kroga pred koncem jesenskega dela državnega prvenstva ostaja na vrhu lestvice. »Spet smo imeli izreden začetek tekme, v igri smo bili zelo kombinatorni, v napadu učinkoviti in jasno sem zelo zadovoljen z izvedbo. Ob tem, da smo štirikrat zadeli, smo odigrali zrelo v obrambi, taktično dobro, tako da nimam pripomb nad prikazanim,« je dejal trener podprvaka Darko Milanič, ki s svojimi varovanci v DP ni izgubil že 13 tekem zapored, če pa upoštevamo še pokalne in evropske obračune, poraza ne poznajo v zadnjih 17 dvobojih. »Zadovoljen sem, da je tako. Prav tako fantje in verjamem, da tudi vsi, ki imajo radi naš klub. Imamo super trenutek, ekipa je v odlični formi. Igralci verjamejo v to, kar delamo, v to novo postavitev, ki smo jo vmes popravljali, in vse zakonitosti bolje razumemo. Pomembno je poudariti, da zadeve potekajo prepričljivo, vendar to ni samoumevno. V nobenem trenutku ne smemo pomisliti, da bo zlahka šlo naprej v takšnem slogu. Tudi v prihodnje se moramo obnašati, kot smo se doslej. Za vsako zmago, za vsako dobro predstavo je treba biti na visokih obratih, s popolno osredotočenostjo, ki ji dodamo svojo kakovost in potem je izdelek takšen, kakršen je,« pravi Milanič. Tudi v prihodnjem krogu bo Maribor igral doma, tokrat bo v LV gostoval velenjski Rudar, v 21. krogu pa Maribor čaka izjemno zahtevno gostovanje v Domžalah.

Burgić in Tavares dvakrat Rezultati 19. kroga v Prvi ligi Telekom Slovenije – Rudar : Krško 2:2 (200 gledalcev; John Mary 75., Bojan Vručina 86.; Damjan Vuklišević 13., Martin Kramarič 43.), Gorica : Aluminij 3:0 (500 gledalcev; Rifet Kapić 80., Miran Burgić 87.-11m, 90.), Domžale : Radomlje 0:2 (300 gledalcev; Filip Janković 54., Marko Nunić 89.), Olimpija : Celje 2:1 (500 gledalcev; Leon Benko 30., Ricardo Alves 38.; Amar Rahmanović 64.; rdeči karton za Denisa Klinarja v 50. minuti pri Olimpiji), Maribor : Luka Koper 4:0 (2000 gledalcev; Luka Zahovič 9., Marcos Tavares 12., 59., Dare Vršič 35.). Lestvica strelcev: Dominik Glavina (Rudar) 10 golov, Marko Alvir, Slobodan Vuk (oba Domžale) po 8, Luka Zahovič (Maribor) 7... Pari 20. kroga: Celje – Gorica (v soboto, 3. decembra, ob 14. uri), Luka Koper – Aluminij (v soboto, 3. decembra, ob 16. uri), Maribor – Rudar (v soboto, 3. decembra, ob 20.15), Krško – Domžale (v nedeljo, 4. decembra, ob 14. uri), Radomlje – Olimpija (v nedeljo, 4. decembra, ob 16.55).