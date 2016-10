Vijolični Milanič je zelenemu Elsnerju dal lekcijo na premiernem derbiju

LJUBLJANA – Po velikem derbiju v 13. krogu Prve lige Telekom Slovenije v izjemnem ozračju pred 13.770 gledalci na stadionu v ljubljanskih Stožicah trenerju Olimpije Luki Elsnerju ni preostalo drugega, kot da se je po porazu (1 : 3) posul s pepelom. »Krivda je moja. Priprava za tekmo, predvsem drugi polčas, je bila zgrešena. Če bi lahko kaj spremenil, bi najprej spremenil formacijo. Igral bi tako, da bi Velikonjo lahko prej poslal v igro. Žal se je izteklo tako, kot se je, poraz moramo moško sprejeti in se osredotočiti na naslednje tekme. Danes so bili navijači boljši od nas. Držali so nas nad vodo in prav zaradi njih smo bili v zaključku tekme v igri za točko,« je dejal 34-letni Elsner, ki je debitiral na največji slovenski klubski tekmi, potem ko je od 8. kroga, ko se je s klopi Domžal preselil v Olimpijo, nanizal same zmage. Tokrat je Ljubljančan dobil lekcijo na najvišji ravni domačega klubskega nogometa, ki pa je daleč od tega, da bi bila usodna.



Benko s kreditom, Eleke pač ne



Elsner še naprej bolj zaupa hrvaškemu napadalcu Leonu Benku, ki se ni izkazal kot dodana vrednost pred vrati nasprotnikov, tudi mariborski branilci so ga z lahkoto zaustavili. Podobno je bilo z Blessingom Elekejem, ki pa ga je Elsner že po prvem polčasu zamenjal z Juliusom Wobayjem. Tudi ta menjava se je izkazala za zgrešeno. Etien Velikonja je dobil priložnost šele v 73. minuti, ko je zamenjal prav tako nevidnega Andraža Kirma. Pravzaprav je zatajila celotna Olimpijina zasedba, še najbolj pa je presenečalo to, da so zmaji tudi v drugi polčas, ko so izgubljali z 1 : 0, vstopili mlačno in dopustili Mariborčanom prevlado in povišanje vodstva na 2 : 0. »Sicer smo dobro vstopili v tekmo, toda nismo ohranili svojega ritma. Mariborčani so izkoristili prav vsako našo majhno napako. Takšna tekma se pač zgodi, treba jo bo hitro pozabiti. Tudi ta je prinašala tri točke, tako kot vsaka druga, čeprav je v derbiju večji naboj. Tokrat ni bil naš dan, igrali smo slabo, Maribor je zasluženo zmagal, to je treba priznati. Po svoje morda ni slabo, da smo izgubili. Zdaj moramo pokazati svoj značaj, da dokažemo, da smo iz pravega testa in da verjamemo v to, kar delamo. Menim, da se v tem primeru nimamo česa bati v nadaljevanju prvenstva,« je dejal najboljši igralec Olimpije v tej sezoni Miha Zajc, ki pa se je v sobotnem večeru prav tako zlil s sivino ljubljanske zasedbe. Ta sicer ni izzvala žvižgov, temveč je ohranila podporo glasnega občinstva. »Pohvaliti moram navijače, ker so nam stali ob strani kljub porazu. Tudi na koncu so nam ploskali. To nam igralcem veliko pomeni. Žal nas niti oni danes niso mogli dvigniti, da bi zmagali. Gremo naprej, še veliko tekem moramo zmagati,« je še dejal Zajc.

Glavina pri osmih zadetkih Vsi izidi 13. kroga v Prvi ligi Telekom Slovenije – Gorica : Krško 1 : 1 (400 gledalcev; Andrej Kotnik 51.; Filip Dangubić 30.), Aluminij : Radomlje 2 : 1 (100 gledalcev; Žiga Škoflek 32., 58.; Liridon Osmanaj 49.), Domžale : Rudar 3 : 1 (400 gledalcev; Jan Repas 46., Slobodan Vuk 56., Denis Halilović 73.; Dominik Glavina 90.), Olimpija : Maribor 1 : 3 (13.770 gledalcev; Rok Kronaveter 86.; Milivoje Novaković 35., Aleks Pihler 49., Luka Zahovič 94.), Celje : Luka Koper 1 : 1 (300 gledalcev; Amar Rahmanović 71.; Matej Pučko 21.; v 74. minuti izključen Celjan Janez Pišek). Lestvica strelcev: Dominik Glavina (Rudar) 8 golov, Miha Zajc (Olimpija) 6, ... Pari 14. kroga: Radomlje – Celje (v petek, 21. oktobra ob 19. uri), Krško – Aluminij (v soboto, 22. oktobra ob 16. uri), Luka Koper – Domžale (v soboto, 21. oktobra ob 18. uri), Maribor – Gorica (v soboto, 21. oktobra ob 20.15), Rudar – Olimpija (v nedeljo, 23. oktobra ob 16.

Taktična zmaga vijoličnih



Mariborčani zdaj pošteno dihajo za ovratnik prvakom iz Ljubljane, razlika med njimi znaša le točko. Med vijoličnimi strelci, ki so tokrat nosili zmagovito belo opravo, je svoj prvenec dosegel novopečeni reprezentant Aleks Pihler. »V slačilnici je bilo veselo. Želeli smo si te zmage, da se Olimpiji približamo na točko razlike. Dobro smo se postavili v igri in zasluženo zmagali. Kot ekipa smo stopili skupaj, taktično odigrali zelo dobro in izkoristili svoje priložnosti za zadetke. To je bil ključ do zmage, čeprav smo se zavedali, da so derbiji zelo nepredvidljivi,« je bil jedrnat 22-letni vezist, ki je poleti prišel v Ljudski vrt iz Zavrča, in si pred dvema tednoma prislužil povabilo selektorja Srečka Katanca. »Res se mi veliko dogaja v zadnjem obdobju. Zelo vesel sem tudi zadetka proti Olimpiji, vendar je jasno, da je ekipa tista, ki na površje izvrže posameznika. Tako mora biti tudi v prihodnje,« je še pripomnil Pihler, ki že nestrpno čaka nadaljevanje prvenstva: »Zdaj je med nami le točka razlike, a to v bistvu ne spremeni ničesar. Na vsaki tekmi moramo dati svoj maksimum. Verjamem, da si bomo priigrali še veliko zmag, če bomo igrali na takšni ravni, kot smo tokrat v Ljubljani,« je dejal.

V sredo pokalni četrtfinale V torek in sredo so na sporedu četrtfinalne tekme za pokal Slovenije. Dvoboja Olimpija – Aluminij in Rudar – Krka bodo odigrali jutri ob 18. uri, tekmi Gorica – Maribor in Krško Domžale pa v sredo ob istem času.

Precej bolj izkušeni član Maribora, prekaljeni branilec Marko Šuler, je takole opisal dogodke na 30. (če hočete, 121.) derbiju: »Namen je bil odrezati njihove nosilce igre in mislim, da se je dobro izšlo. To so bile prigarane tri točke. Vedeli smo, kdo sta motorja igre Olimpije, na začetku drugega polčasa pa smo naredili nekaj taktičnih sprememb. Malo smo zaspali le pri golu Olimpije, čeprav mislim, da je bil tisti zadetek dosežen iz prepovedanega položaja. Taktično smo odigrali zelo dobro tekmo in si povsem zaslužili tri točke. Če pustiš Olimpiji igrati, je lahko zelo nevarna. Mislim, da to ni bila tekma na ravni slovenske lige, temveč je bil to že evropski nogomet. Olimpija igra všečno, vendar to v Evropi ne pomeni veliko. Maribor je z bogatimi evropskimi izkušnjami daleč pred vsemi. Tokrat smo jih unovčili, in to je bila razlika.« Triintridesetletni Šuler pa je še opozoril: »Nihče še ni bil prvak deset ali več tekem pred koncem. Prvenstvo je maraton. Prvak se odloča na malih tekmah, derbiji so prestiž. Zame so to najlažje tekme. Veliko težje je igrati pred 200 gledalci. Naši navijači so bili navajeni, da Maribor prevladuje v slovenski ligi. Olimpija se je močno dvignila, ima odlično ekipo. Mislim, da ne bo več sezon, ko je imel Maribor deset ali več točk naskoka pred tekmeci. Precej smo spremenili ekipo in vse skupaj zahteva neki davek. Upam, da navijači to razumejo.«